比特币暴跌15%，自6月以来首次跌破8000美元

北京时间25日消息，据CoinDesk数据显示，全球最受欢迎的加密货币比特币周二暴跌15%，跌至7,944.33美元的低点。这是自6月中旬以来，比特币首次跌破8000美元，也是四个月来的最低水平。

分析人士指出了比特币下跌的原因有很多，包括比特币突破了关键阻力位。BKCM首席执行官布莱恩·凯利表示，9,000美元是一个“主要支撑”位，当比特币跌破这一水平时，引发了一波“抛售潮”。

就在比特币暴跌的几天前，纽交所的母公司洲际交易所推出了比特币期货合约，以吸引对交易加密货币犹豫不决的投资者。这些期货是以“实物交割的”，也就是说它们是用比特币进行支付，而不是像竞争对手芝加哥商品交易所集团（CME）那样，以现金支付期货合约。

BitBull Capital首席执行官乔·迪帕斯夸尔（Joe DiPasquale）表示，比特币价格下跌的部分原因是，人们对这种新的比特币衍生品“反应冷淡”。他还指出，比特币网络的“哈希率”（哈希率，hash rate，是衡量全球比特币矿工总计算能力的指标）在过去24小时内突然下降。但是他指出，这可能只是“暂时的波动”。

“比特币期货的未来将及时获得动能，现在根据最初的成交量来判断这项服务还为时过早。”迪帕斯夸尔说道。“最终，比特币的基本面依然强劲，我们预计未来几天比特币价格将回升至1万美元。”

在比特币诞生的10年里，它表现出了明显的波动性。2017年底，比特币飙升至近2万美元，但第二年就暴跌了。比特币在今年已经上涨了一倍多。今年夏天，Facebook宣布了自己的天秤座加密货币计划。分析人士表示，天秤座加密货币促进了比特币的正面人气，并推高了其价格。