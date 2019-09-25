排放标太严苛，本田放弃欧洲市场柴油车

过去很长一段时间里，柴油车都是欧美用户最钟意的车型，各家汽车厂商也非常乐于在这些地区推广自己的柴油车型，像本田这类拥有自主研发柴油机能力的厂商更是过得相当滋润。不过随着排放门事件的出现，柴油车在欧洲市场的生存空间最近两年被严重压缩，而本田最近甚至表示将会抛弃欧洲的柴油市场，转型打造电动和混动车型。

本田表示他们将会暂停关于新款柴油发动机的研发，并且在2021年之前完成欧洲地区柴油车的销售，即使是在2017年才刚刚更新了柴油版本的思域以及HR-V也是如此。在停售柴油车后，本田将会把更多精力放在电动车以及混动车型中。

在本田的计划中，他们会在2025年前实现更高规格的电气化，特别是在排放标准严苛的欧洲地区，届时他们售卖的车辆将全部由新能源车型组成。而在2030年前，本田将会实现全球市场范围内售卖车型中有65%的混动以及纯电车型占比。

当然对于本田这样的日系厂商而言，电动汽车并不算是个陌生的领域，而实际上他们也早已经将电动机应用到了一部分车型之中，比如即将正式开始售卖的e Prototype。而除了本田之外，德系汽车厂商们大多也在排放门事件中受到了一定波及，所以他们也早早地提出了自己的转型方案，也许过不了多久，整个欧洲地区就再也见不到那些经典的内燃机车型了吧。