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被不断欺负的波士顿动力机器人，要正式开始营业了

2019-9-25 16:14:54来源：爱活网作者：penylo责编：远洋评论：

在不同宣传片，甚至《硅谷》电视剧中被不断欺负的波士顿动力机器人，已经开始展开营业计划。虽然目前还不能完全购买一个波士顿动力Spot机器人，但你可以通过租赁计划使用它。这意味着未来，人们可以看到越来越多的Spot机器人为了生计而四处奔波。

Spot营业版在外观进行了一定程度美化，背上最多可以搭载4个硬件模块，可以通过扩展用来检测气体泄漏、无线网络连接，建设室内空间3D精细地图。由于Spot本身防水，也可用来户外作业。

除此之外，波士顿动力也宣布已经与著名的太阳马戏团创新实验室展开合作，让Spot进军娱乐市场，探讨在舞台上的娱乐效果。

与实验室宣传视频一样，Spot本身拥有很强的平衡性能，能够轻松出入各种地势崎岖的地方，并且根据程序设计，在完全失去平衡之后，Spot会选择导倒向没有人的地方，防止对人类造成伤害。

虽然波士顿动力多次表示对军用机器人设计感兴趣，但Spot本身不会做武器扩展，他们仍然希望Spot机器人可以成为人类的伙伴，帮忙运送行李、检测危险材料、拯救伤员等等。

尽管Spot在实际用途上还有很多局限性，并且造价不菲且无法大规模量产，但真正的人机协作在未来至少会成为一种方向。是的，传说中现实版的赛博朋克，说不定真的不用等到2077年。

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关键词：波士顿动力机器狗

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