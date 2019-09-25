大疆回击美政府：不应基于国籍对个别公司实施禁令

9月25日消息，据国外媒体报道，中国无人机制造商大疆创新(DJI)表示，美国政府试图阻止其产品在美国销售，是对一个新兴行业的侮辱。该公司称，应制定全面的监管标准，而不是基于国籍对个别公司实施禁令。

“你只是想禁止使用该产品，或者禁止该家公司开展业务，仅仅是因为它的国籍。仅仅因为我们的总部是在中国，而认为我们的产品是不安全的。”全球最大的无人机制造商大疆北美地区经理马里奥·雷贝洛(Mario Rebello)在洛杉矶举行的第四届Airworks年度大会上表示，“这不是一种检验。这不是一条前进的道路。你不应该基于企业国籍来立法。”

上周，美国立法者提出了一项法案，该法案将阻止联邦资金用于从中国企业购买无人机。得到两党支持的《2019年美国无人机安全法案》(American Security Drone Act of 2019)的起草，是为了防止美国情报机构依赖于据称可能泄露敏感数据的尖端技术。

多年来，一直有人指责大疆垄断市场，并获取美国基础设施方面的敏感数据。

雷贝洛指出，“人们故意散布错误信息、讹传、编造不真实的故事时，让我们遭到了一股巨大的逆风。”

“过去18个月，我们能够做的就是明确指出你们的数据与我们无关。”他补充道，“是你们终端用户决定如何存储数据，如何管理数据。你会和别人分享这些数据吗？这是你的事。”

鉴于无人机市场的增长速度之快，上述法案可能会产生深远的影响。大疆援引的预测数据显示，到2025年，全球无人机总规模将达到820亿美元——大致相当于10年前智能手机市场的规模。

大疆获得了包括Sequoia、Accel和Kleiner Perkins在内的数家美国风险投资公司的投资，在2015年它的估值达到100亿美元。该公司在2012年推出了它的第一款无人机产品，据市场调研机构Skylogic Research的数据显示，去年年末，大疆的全球无人机销售市场份额已攀升至74%。

雷贝洛说道，“我们从5、6年前的不存在，到四五年内成长到820亿美元的估值——这是一个惊人的增长。”

政府机构一直是大疆产品的大买家，这引起了一些人的不安。负责管理联邦土地和自然资源的美国内政部是大疆的重要合作伙伴，旗下拥有500多架无人机。

洛杉矶消防局拥有大约10架大疆无人机，其中一些具有30倍的变焦能力，被部署用于调查火灾后的受损地区。

洛杉矶消防局局长理查德·菲尔兹(Richard Fields)在周一的新闻发布会上表示，“(拟议中的禁令)不仅将会对我们的消防队产生巨大的影响，还将会对整体公共安全产生重大影响。”

DroneBase旗下网络拥有5.5万多名注册飞行员，致力于为商业客户提供航拍影像和数据。它指出，它已在安全方面进行了大量的投资，且确信其敏感数据不会分享给大疆。

前海军陆战队员丹·伯顿(Dan Burton)说，“从数据捕获到数据上传，这实际上关乎一条强有力的监管链。”伯顿在目睹了无人机在战争中的作用后创建了DroneBase，以实现无人机的商业潜力。

“在图像和数据被捕获以后，这些数据只会进入DJI无法访问的SD卡。”他说道。