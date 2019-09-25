阿里巴巴CTO张建锋：技术是阿里未来的核心驱动力

9月25日，2019年云栖大会在杭州云栖小镇开幕。阿里巴巴集团CTO张建锋表示，阿里巴巴一直是数字经济的坚定实践者、推动者和创新者。过去20年，阿里分享了新技术的红利获得高速成长。未来20年，阿里要为世界创造新的技术红利。

过去10年，阿里巴巴自主研发的飞天操作系统开创了中国云时代，自研飞天云操作系统是国内规模最大的计算平台，可扩展至10万台计算集群，单日数据处理量超过600PB。作为全球前三、亚太第一的云计算服务商，阿里云为全球数百万用户提供云计算服务。

2017年杭州云栖大会，阿里巴巴正式创建达摩院，坚定朝着基础科学、前沿技术的纵深方向迈进。两年来，达摩院已经拥有由五大实验室组成的先进研发体系，在机器智能、区块链、量子计算、自动驾驶等基础技术领域共斩获四十多项世界第一。2018年，阿里巴巴成立独立平头哥半导体公司，进军芯片领域。目前阿里巴巴在云计算、大数据、人工智能、芯片等领域都已具备业界领先实力。

在杭州云栖大会现场，阿里发布了第一颗自研芯片含光800，这款芯片是全球最强AI推理芯片，主要用于云端视觉场景，可为业界提供强大AI推理算力。张建锋认为，含光芯片是万里长征第一步，这款芯片在自研的硬件架构上集成了达摩院算法，阿里有充分的信心成为一家真正软硬件一体、协同发展的高科技公司。

在朝着高科技公司不断进展的同时，阿里还在推动全社会加强对基础科研的重视。第二届达摩院青橙奖获奖名单也在大会现场揭晓，10位青年科学家获得每人100万元人民币奖金，他们还将得到达摩院全方位的研发资源支持。近年来，阿里巴巴通过设立青橙奖、全球数学竞赛、创新研究计划等项目，已经建起了一整套基础科研支持网络。

阿里还在持续加大研发投入。在全球知名科技公司中，阿里巴巴是唯一一家研发人员占一半以上的公司，阿里巴巴的研发投入已经连续三年位列中国上市企业之首。