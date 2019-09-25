罗技MX Keys键盘测评：令人舒适的文本代码创意大师

在办公键盘这一品类里，要做出让人眼前一亮的创新可不容易，两年前罗技曾推出过一款叫Craft的键盘，正值当时Surface Studio把旋钮式操作推向设计创意人群的风潮，Craft也很应景地专门在左上角设置了一个“Crown”旋钮，赋予它在PS、Word、Lightroom等创作工具里一些快速直观的调节能力，也能实现类似于Surface Dial在触控屏上拧一拧的效果。

不过随着大家对触控旋钮的新鲜感过去，这种偏狭窄的用例就比较难找到市场了，只有固定以那些创作工具为生的人才能真正发挥旋钮的全部功用。然后，罗技换了种方式来塑造顶级工作键盘，不以功用，而是从使用舒适的角度出发，所以就是我们现在看到的这把MX Keys，还有随伴它而来的MX腕托。

MX Keys如果没记错，应该是罗技第一块以MX为命名的键盘。此前MX一直都是鼠标专属的系列前缀，早年有MX518，现在MX Master系列、MX Vertical、MX Ergo等等，无不都代表着一个子系列里的最高水准（要么就是独此一款），罗技现在打算把MX Keys纳入大师家族，把它作为办公键盘的旗帜。

MX Keys从Craft身上继承了很多东西，首先是质感以及做工，跟旗下的绝大多数办公键盘不一样，它不追求那种薄如纸张的纤细，依然用了非常扎实，厚度让人安心的金属底板。原来为了给Crown腾空间而加大的顶部空间，在MX Keys上压缩了不少，横向占地比主键区还要窄，给人一种更紧凑的感觉，哪怕MX Keys实际上并没有轻多少，体重仍然超过800g，并不算一款便携的办公键盘，更适合待在固定的工作面上不动。

和罗技旗下很多无线键盘不一样，MX Keys是内置充电电池而非自己动手更换5号电池的少见品种，充电接口和Craft一样也是USB-C，当时在Craft身上略显超前的配置，今天也已经成为了主流选择。它的电池和其他内部部件集中在了键盘上半部分底面的凸块里面，而这一块隆起也成为提供键盘倾角的手段，MX Keys没有4°/8°的倾角切换档位，完全固定为一个倾角。

同样来自Craft身上的，还有按键——不过并不是全部。此前在Craft上被评价为“手感如薄膜”的按键，MX Keys并没有完全照搬。MX Keys的按键采用了笔记本键盘常用的剪刀式开关，键程在同类里属于偏长的，提供足够深潜的按键敲击实感，触发距离虽然短不过能明显感到克数比较大，反馈的力度也很充分，属于一板一眼的输入风格，也是适合文本处理工作的风格。

MX Keys也有类似于Craft的按键背光设计，触发按键背光不像一般键盘那样需要按下按键，而是键盘感应到有物体悬在按键上时就会自动点亮(MX Keys这个感应方向偏向使用者的位置，当手腕这种大块头以比较自然的姿势靠近到键盘面前时背光就会立即亮起；如果你只用一根手指从正上方戳下去，MX Keys反而不会有反应），是一个方便夜晚使用的人性化设计，减少你寻找正确指位所需的时间。而且MX Keys也可以省心到让你完全不动手设置背光亮度，其内含的环境光传感器会根据环境亮度自动决定背光的亮度。

同样，按键键帽造型也继承自Craft，在非功能键位上采用一种中心对称内陷的浅凹碗状设计，凹陷占据的面积比例很大，在一些比较大块的按键上，MX Keys还会根据按键的形状作相应的适应和调整，让手指通过触感就能确认击键正确，进一步增加盲打指法的定位精准度和舒适度。MX Keys键帽偏柔软的触感使它对比那些长键轴硬键帽的键盘更适合长时间的输入劳动，虽然底板比薄如蝉翼的那些便携键盘扎实不少，它还是会在使用中潜移默化地“训练”你使用更小的力度敲键。除非使用者本身暴躁到要大力敲击按键发出响彻全场的喀哒声才能恣意挥洒自己的创作热情，使用MX Keys实际上更偏近于一种岁月静好润物无声的印象，它不以嗓门争夺办公区的焦点，调遣它讲究从容优雅。

功能性方面，MX Keys基本遵照了大师系列的最高标准，提供了跨平台（Windows/Linux/Mac/iOS/Android）三设备同时连接支持，而且也具备Unify/蓝牙双模连接能力，并与鼠标的Flow切屏功能相兼容。虽然罗技推荐MX Keys的最佳搭配是MX Master 3，其实其他支持Flow的M系列鼠标也可以与MX Keys协同工作，当然效率就不会有MX Master 3那种随应用而动的方式那么高了。此外，MX Keys相较于Craft续航能力有所提升，现在一次满电在背光打开的情况下能持续使用10天，如果你只是在白天用关掉背光，差不多能用半年。

▲为macOS和Windows双系统都标识的修饰功能键

为进一步提升键入工作的舒适度，罗技这次为MX Keys专门再配备了一块可选的MX掌托（MX Keys Plus的组合里带），这块掌托底板是扎实的合成材料，在一般的合成板材桌面上摆放稳定不打滑，仿皮外包裹亲肤性不错，不会磨手，内填充材质则是大家在保健枕里常见的记忆海绵，而且下陷的支撑力充分，我很喜欢这种柔中带刚的质地，比实木和塑料都要有人情味得多，就是有点担心使用久了之后的清洁会比硬材料更困难。由于它和MX Keys键盘完全独立不相互衔接，各人也可以根据自己姿势喜好来调整腕托和键盘的距离，看起来好像原始了点，但非常受用。

如果说Craft是一个专为设计人群而生的键盘，那拿掉Crown而成就的MX Keys，所面向的人群就再度扩大了，几乎所有要以键盘为主要工作方式的人——不论是文案、笔译、程序员、小说家、自由撰稿人……基本上全部是MX Keys的重点服务对象，凭借安静舒适的手感，人性化的背光和腕托设计，优秀的质感，配上罗技的独门跨设备一键切换绝学，浑身上下都在述说着899元物有所值。

如果你想要做一个安静而优雅，打字如蜻蜓点水同时，idea又如同开闸泄洪一般奔涌的文字创意大师，MX Keys应该可以助你一臂之力。