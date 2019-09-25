Uber 3个月亏52亿美元，CEO称商业模式绝对可持续

北京时间9月25日晚间消息，据国外媒体报道，虽然Uber在三个月内就亏损逾50亿美元，但该公司CEO达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）却并未被吓到。

今年第二季度，Uber总营收31.66亿美元，同比增长14%。但净亏损52.36亿美元，同比增长近500%。对此，科斯罗萨西今日在接受CNN采访时对Uber的商业模式进行了辩护，称该模式是可持续的。

Uber的商业模式涉及在促销方面投入巨资，以吸引消费者使用其网约车服务和送餐服务。科斯罗萨西称：“这一商业模式绝对是可持续的。例如，从全球角度看，该业务仍在增长30%以上。无论何时，只要你的业务在运输、食品和全球商务方面拥有数万亿美元的市场规模，对一家企业而言，投资都是有意义的。”

在截至6月底的第二季度，Uber亏损了52.36亿美元，为有史以来最大的季度亏损。虽然亏损主要由于股权激励支出所致，但即便如此，扣除股权激励开支后的亏损也高达13亿美元，较分析师的预期高30%。而今年第一季度，Uber亏损9亿美元。

当前，Uber的业务面临许多挑战，包括加州的立法，该立法将使Uber很难再将员工归类为独立承包商。因此，这项法律可能会增加Uber在该州的司机成本，并在全美范围内引发类似的立法。

而Uber则表示，该法案不会要求Uber对司机进行重新分类。今日，科斯罗萨西也表达了类似的观点。他说：“法律当然适用，但我们认为，这不会将我们的司机归类为全职员工。”

这项名为“AB-5”的法律将要求Uber这样的企业证明，其合同工不受公司控制，可以从事公司正常业务之外的工作。科斯罗萨西称：“我们确实认为，独立承包商的工作性质应该改变，他们应该享受医疗保健服务，并应有最低收入保障。”

但显然，为司机提供更好的福利可能与Uber最近控制成本的努力背道而驰。今年7月，Uber曾裁员约400人，约占其营销人员的1/3。本月早些时候，Uber又在其产品和工程团队裁员435人，并削减了在几个城市的电动单车和滑板车务。