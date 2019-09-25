阿里巴巴奖励10位青年科研学者每位100万，最小28岁

9月25日消息，在今天的杭州云栖大会现场，阿里巴巴达摩院揭晓了第二届青橙奖获奖名单。10位青年科研学者经过层层筛选获得了这一奖项，每人将获得达摩院提供的100万元人民币奖金和全方位的研发资源支持。

相比起很多科学奖项都是对已取得科技成果的奖励，而青橙奖进入的是一个“无人区”，只奖励35岁以下的青年科学家。在同等条件下，青橙奖会优先考虑尚未获得过科学奖项的青年奖项。

此次获奖者最年轻的只有28岁，其中包括两位女性科学家。获奖者分别来自清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、南京航空航天大学、中国科学技术大学、中山大学、西安交通大学、电子科技大学，他们的研究涵盖量子密码、数学、可见光通信、机器学习等基础科学领域。

“青橙奖”由阿里巴巴达摩院于2018年发起，每年出资1000万，面向信息技术、芯片、智能制造等基础研究领域，遴选出10名青年科学家，每人授予100万元现金奖励、奖金由获奖人自由支配。

与其他科学奖项不同，除去现金奖励外，达摩院会为青橙奖得主提供自由出入阿里全球各地研发机构的权限，提供数据、场景、计算力在内的研发资源，配备专门的技术与工程团队，帮助青年学者将科学想法转化为现实。2018年首届青橙奖的得主，中国科技大学计算机科技学院研究员张兰在达摩院的提供的应用场景的帮助下，推动自己的科研成果--基于指纹的数据追溯大数据原型平台走出实验室。

据“青橙奖”管理委员会介绍，此次“青橙奖”总共收到了237人的有效申报材料，申报人经过初审、复审以及终审答辩三轮评审流程，最终评选产生10位获奖人，申报人与获奖人比例约为23：1。

附：2019年“青橙奖”获奖名单：

陈全：上海交通大学计算机系研究员

他通过资源调度与管理技术，大幅提升数据中心异构资源的使用效率

高联丽（女）：电子科技大学计算机科学与工程学院(网络空间安全学院)副教授

她让机器的视觉认知能力逼近人类的水准

梁小丹（女）：中山大学智能工程学院副教授

她打开了深度学习的黑盒，推动感知智能向认知智能的转变

刘淇：中国科学技术大学计算机科学与技术学院副教授

他通过大数据与人工智能，实现社会信息资源的普惠

刘哲：南京航空航天大学计算机科学与技术学院教授

他深耕密码算法与系统，为信息安全保驾护航

沈超:西安交通大学网络空间安全学院教授

他通过行为感知和安全加固，让物理信息系统更智能、更可靠

唐平中：清华大学交叉信息研究院副教授

他将经济学理论与计算机技术结合，提升了肾源匹配和水权交易的市场效率

吴仍茂：浙江大学光电科学与工程学院研究员

他聚焦自由曲面光束调控，大幅提升光学系统功能和性能

喻纯：清华大学计算机系副研究员

他用智能传感和计算方法，让视障人群无障碍地享受互联网服务

朱占星：北京大学数学科学学院助理教授

他设计了更加高效、稳健、可解释的算法，推动新一代人工智能技术的演进