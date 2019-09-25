我国成功发射云海一号02星，卫星顺利入轨

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IT之家9月25日消息 据人民日报消息，今天上午8时54分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭，成功将云海一号02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，任务获得圆满成功。
据了解，云海一号02星主要用于大气海洋环境要素探测、空间环境探测、防灾减灾和科学试验等领域。长征二号丁运载火箭和云海一号02星，均由中国航天科技集团有限公司所属上海航天技术研究院研制。
此次任务也是长征系列运载火箭的第313次航天飞行。
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