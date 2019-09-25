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微软xCloud云游戏开放注册申请，首批地区为英美韩

2019-9-25 17:36:41来源：爱活网作者：x91责编：阿迷评论：

和大家跑步加速进入5G时代一样，云游戏也有些迫不及待，不管是以前做搜索的，搞电商的，云计算的，以及本家就是游戏主机平台或是发行商的，都在一股脑整这个东西，微软作为这里面一个重量级选手，它的一举一动也倍受行业内外关注。今天它开放了旗下酝酿已久的xCloud云游戏服务注册申请，不过地区限定的情况已在意料之中。

首批能够申请xCloud服务的用户必须身处英国、美国或者韩国这三个国家，而且微软会刻意控制这次测试的规模，并没有放开了跑的意思。目前包含在xCloud里测试的游戏，名气比较大的就只有《战争机器5》、《光环5：守护者》、《杀手本能》和《盗贼之海》。微软希望参与首批云游戏测试的玩家热情积极，提供的反馈可以帮助他们洞察最佳的下一步部署行动。

如果你刚好就在这三个国家内，剩下要准备的东西就是一个支持蓝牙4.0以上，系统版本在6.0以上的安卓手机或平板；一个微软账号；以及一个支持蓝牙的Xbox One手柄。微软会在Google Play上架一个用于串流的app，可能大家都能下载，但必须得是通过xCloud注册申请的微软账号才能使用它。如果你愿意，也可以使用5G网络来玩xCloud，至少韩国现在有条件。中国地区没有开放，不要想太多。

微软目前还没有公布任何有关xCloud的收费模式规划，相比Google的激进，微软对xCloud的推广显得小心谨慎，它现在连主机游戏串流的那部分xCloud功能都还没有对外做进一步披露，目前大众已知的东西就只有10月份开始公开测试的时间点。

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关键词：xCloud云游戏微软

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