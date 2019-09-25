佳能推出新款微单EOS M200：2410万像素/APS-C画幅，支持触控

IT之家9月25日消息 根据佳能微信公众号的消息，2019年9月25日，佳能有限公司宣布推出EOS M家族新成员——佳能1EOS M200微单相机。

官方介绍称，EOS M200采用了佳能新的DIGIC 8数字影像处理器，并支持全像素双核CMOS AF以及眼睛检测自动对焦功能，支持拍摄当下流行的4K短片，实现Vlog创作，还具有添加竖拍短片旋转信息的新功能，从而满足在智能手机上全屏欣赏竖拍短片，以及分享至短视频社交平台的需求。此外，EOS M200支持照片自动传输至智能手机、静音模式、创意辅助以及创意滤镜等实用、个性化功能。该机拥有黑色及白色两种经典款式。

配置方面，EOS M200拥有约2410万有效像素，具有最高ISO 25600的常用感光度，并可扩展至ISO 51200，配备了APS-C大尺寸图像感应器，采用用EF-M镜头以及通过卡口适配器使用更多EF/EF-S镜头。

DIGIC 8数字影像处理器的采用，令全像素双核CMOS AF的性能大幅提升，对焦区域扩展至图像感应器约88%×100%（水平×垂直）的范围，同时对焦点可根据被摄体位置，从最多143个对焦框中选择。EOS M200在拍摄照片或短片时，还支持时下流行的眼睛检测自动对焦功能，被摄体运动期间也能持续对焦于眼睛，使用户轻松拍摄出效果理想的人像画面。



EOS M200可拍摄4K 25P/24P超高清短片，还能够在纵向持机拍摄短片时，自动添加纵向旋转信息。这样，在智能手机等设备上回放时，短片便能够适合手机屏幕全屏显示，同时也便于分享至时下火热的短视频社交平台。

目前，佳能尚未公布售价，预计2019年10月中上旬上市销售。

