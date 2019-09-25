牵手音频品牌Zound，阿迪达斯运动耳机登陆国内市场

在刚刚过去的IFA 2019中，阿迪达斯联合瑞典耳机品牌Zound带来了FWD-01以及RPT-01两款运动耳机产品，而最近这两款耳机也被阿迪达斯引入到了国内市场，看来已经种草的运动爱好者们终于可以剁一波手了！

在两款新品中，FWD-01使用的是在跑步运动爱好者中常见的颈挂式设计，这类耳机可以同时兼顾稳定的佩戴以及无压力的负重感，而在加入透气的编织线材设计后，阿迪达斯FWD-01也能更好的保证跑步爱好者们的佩戴舒适感。

为了保证足够的运动性，阿迪达斯FWD-01支持IPX4防水防汗等级，即使是挥汗如雨的状态，FWD-01也能很好的应对汗水侵蚀。同时FWD-01还支持16小时的长续航以及Type-C接口下的快充模式，所以它甚至能支撑你完成一次完整的马拉松赛事。在待机状态下，阿迪达斯FWD-01也支持当下十分流行的耳塞磁吸式吸附待机功能，总之它能够满足你对一款运动耳机的几乎所有需求。

至于RPT-01，则是一款在传统运动耳机中不算常见的头戴式耳机，但实际上在最近两年里，一众流行品牌也确实在发力推广这类头戴式运动耳机。一方面它可以帮助你更专注于锻炼状态，另一方面相比体型娇小的颈挂式耳机，头戴式耳机大多更能表达自己更加张扬的性格。

当然这类耳机大多时候是健身房中的器材党专属，而RPT-01也确保了在轻度运动状态下足够稳固的佩戴体验，同时它还拥有IPX4防水防汗设计以及40小时的超长续航，配合更透气的针织耳垫，大概在健身房里泡上一整天都没什么问题。

阿迪达斯将会在9月26日正式在国内开售FWD-01和RPT-01两款运动耳机，其中颈挂式的FWD-01售价为1099元人民币，头戴式设计的RPT-01售价为1299元人民币。