小米支付更名为小米数科

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
9月25日晚间消息，天眼查数据显示，近日，小米支付运营主体北京小米支付技术有限公司企业名称变更为小米数字科技有限公司。
小米数字科技有限公司成立于2013年12月，注册资本约23亿人民币，公司董事长为小米创始人雷军，经理为小米联合创始人洪锋，该公司由小米商业保理（天津）有限责任公司全资控股，而后者则是小米金融（香港）有限公司的全资子公司。
事实上，除小米支付外，京东金融也曾更名。天眼查数据显示，2018年12月，北京京东金融科技控股有限公司的企业名称变更为京东数字科技控股有限公司。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有