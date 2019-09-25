小米支付更名为小米数科

9月25日晚间消息，天眼查数据显示，近日，小米支付运营主体北京小米支付技术有限公司企业名称变更为小米数字科技有限公司。

小米数字科技有限公司成立于2013年12月，注册资本约23亿人民币，公司董事长为小米创始人雷军，经理为小米联合创始人洪锋，该公司由小米商业保理（天津）有限责任公司全资控股，而后者则是小米金融（香港）有限公司的全资子公司。

事实上，除小米支付外，京东金融也曾更名。天眼查数据显示，2018年12月，北京京东金融科技控股有限公司的企业名称变更为京东数字科技控股有限公司。