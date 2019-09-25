达达-京东到家聘请投行帮助安排赴美IPO

据路透社旗下媒体IFR报道，达达-京东到家已聘请投行帮助安排在美国进行IPO（首次公开招股）事宜。

今年8月中旬，据IPO早知道报道，达达-京东到家正与多家投行处于密切洽谈中，以便能在2020年5月实现赴美上市，预计的募资金额为5亿美元。据称关于具体时间以及融资金额仍可能就市场情况作出调整。

据企查查信息显示，8月12日，达达-京东到家的运营主体——上海京东到家元信信息技术有限公司的法定代表人发生变更，达达-京东到家CEO蒯佳祺卸任，由总经理姚俊接任。同时，注册资本也从1.7亿美元大增311.76%至7亿美元。

公开资料显示，蒯佳祺曾是易传媒和安居客的创始团队成员和高管，并拥有美国麻省理工学院的物流工程硕士学位。2014年，蒯佳祺创立了达达，2016年与京东集团旗下京东到家合并，形成现在的达达-京东到家。当时，京东将以京东到家的业务、京东集团的业务资源以及两亿美元现金换取新公司约47.4%的股份并成为单一最大股东。

据达达-京东到家官网介绍，达达是一个同城速递信息服务平台，为商户和消费者提供专业高效的同城配送信息服务，搭建了城市末端物流的“高速公路”。目前已覆盖全国450多个主要城市，服务超过120万商家用户和超7000万个人用户，日单量峰值千万级。

京东到家是一个本地即时零售平台。覆盖北京、上海、广州等超过100个主要城市，注册用户7400多万，月活跃用户超3000万，日单量峰值突破150万单。

达达-京东到家最近一轮的融资发生在2018年8月，公司正式宣布完成5亿美元新一轮融资，投资方分别为沃尔玛和京东。另据美通社消息，沃尔玛出资约3.2亿美元，沃尔玛在达达-京东股权占比达到10%，并获得一个董事会席位。

据了解，达达-京东到家先后获DST、红杉、京东、沃尔玛等顶级风投基金和战略合作伙伴投资，累计融资金额超过13亿美元。