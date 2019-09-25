Wi-Fi联盟洪岑维：5G or Wi-Fi 6，取决于应用场景

伴随着移动互联网时代的飞速发展，移动通信技术已经演进到了第五代（5G），而几乎是同时期的无线通信技术也正式进入Wi-Fi 6的时代。

9月16日，Wi-Fi联盟®的Wi-Fi CERTIFIED 6TM认证计划正式在中国启动，Wi-Fi联盟技术与工程副总裁洪岑维(Mark Hung)表示，受到Wi-Fi CERTIFIED 6认证的产品和网络，达到了安全和互操作性的最高标准，从而确保来自不同供应商的Wi-Fi 6产品实现兼容。

Wi-Fi网络应立刻升级到Wi-Fi 6

据IDC预计，到2020年，全球Wi-Fi 6设备出货量预计将达到16亿部。与此同时，2019年末到2020年初，所有主要智能手机和接入点的Wi-Fi 6支持量都将大增。目前，华为、思科、Netgear、华硕、和TP-LINK的设备已经早期实现了Wi-Fi接入点，目前，三星Galaxy S10、iPhone 11均支持Wi-Fi 6，而前不久发布的三星Galaxy Note 10是全球首款支持Wi-Fi CERTIFIED 6的智能手机。

Wi-Fi CERTIFIED 6支持正交频分多址（OFDMA），多用户、多输入和多输出（MU-MIMO）、160MHz信道带宽、目标唤醒时间(TWT)、波束赋形、BSS着色、8 Spatial Streams等技术。在洪岑维看来，这些技术为Wi-Fi带来显著的性能提升，能够提供更好的聚合网络性能，所有的网络设备能够同时达到最高性能，即使设备的性能个部相同，都可获得更好的体验--更高性能和更低耗电，甚至在网络边缘也可获得更好的Wi-Fi体验，支持双频，更重要的是，容量和速度是Wi-Fi 5的4倍。

基于上述特性，Wi-Fi CERTIFIED 6将极大的改变无线联网的方式。在家庭场景下，支持多设备联网多种应用的家庭、低耗电智能家庭和超高清应用；在受到管理的Wi-Fi场景下，大量设备接入时效率更高，在联网设备众多的体育场和机场可以提供更好的体验，用户连接大型网络时连接更加稳定；在企业场景下，每一个无线连接都有更大的通量和更低的延迟，提升生产车间的自动化水平，提升远程临场体验，提高网上学习能力，扩展医疗机构的远程服务。

此外，Wi-Fi的安全问题一直是行业痛点，而Wi-Fi CERTIFIED 6具备最先进的安全保护，支持最新的WPA3TM。据了解，Wi-Fi 6设备要想获得Wi-Fi联盟的认证，则必须使用WPA3，因此一旦认证计划启动，大多数Wi-Fi 6设备都会具有更强的安全性。

洪岑维认为，Wi-Fi 6将把Wi-Fi带入下一个10年，在上述特性的驱动下，Wi-Fi网络应该立刻升级到Wi-Fi 6。

5G or Wi-Fi 6，取决于应用场景

早在4G时代，就一直有声音称，蜂窝网络将替代Wi-Fi，最终未能成行。而到了5G时代，5G以其大带宽、低延时、高可靠性的特性，又兴起了一波5G取代Wi-FI的质疑。

洪岑维表示，Wi-Fi 6与5G是相辅相成的，尤其是在室内弥补了蜂窝技术的差距。另外，Wi-Fi Vantage和Passpoint功能可在5G和Wi-Fi网络之间无缝连接和漫游。据思科发布的2019年视觉网络指数显示，在5G即将来临之际，Wi-Fi承载的数据量预计将增多。

不过，Wi-Fi本质上是一个局域网，是一个碎片化的网络，而移动通信是一个广域网，在移动的便利性上，Wi-Fi 6无法与5G相媲美。洪岑维表示，Wi-Fi 6的某些特性可以与5G相匹敌，例如支持OFDMA，保证低时延的需求，但是真正选择哪一项技术是由不同的应用场景，企业商业模式的选择决定。

洪岑维补充道，“有一些场景也要看它部署的方式是怎么样的，有些可能比较适用于蜂窝技术。而有些可能是比较适合用Wi-Fi，主要是看AP和基站部署的策略是什么样的。有的时候他们两个都可能支持，要看每个公司，每个企业有不同的策略，所以可能会偏向于某项技术。”

今年是Wi-Fi联盟成立20周年。洪岑维表示：“这20年来的确是看到很多产业方面的改变，我们也很高兴刚好今年20周年的时候能够把Wi-Fi 6带来给我们的用户，使他们不只是有一个更高效能，低功耗，而且是最安全的无线技术提供给大家。”