蔚来：召回4803辆ES8是利润率大幅下滑的重要原因

9月25日晚间消息，在电话会议上，蔚来汽车高管表示，召回4803辆ES8汽车是利润率大幅下滑的重要原因。

6月27日起，蔚来召回了共计4803辆在去年4月2日至10月19日生产的ES8汽车。蔚来汽车高管表示，召回是蔚来汽车利润率大幅下滑的重要原因。

公司称，如果扣除3.39亿元人民币的召回成本，其汽车销售利润率则为-4%，较一季度的-7.2%原本是有所改善的。

蔚来汽车昨日发布了截至6月30日的2019年第二季度财报，总营收为人民币15.086亿元（约合2.197亿美元），环比下滑7.5%。

财报显示，蔚来汽车第二季度净亏损为人民币32.858亿元（约合4.786亿美元），环比增长25.2%，同比增长83.1%。不按美国通用会计准则（non-GAAP），净亏损为人民币31.936亿元（约合4.652亿美元），环比增长27.5%，同比增长84.5%。

归属于蔚来汽车普通股股东的净亏损为人民币33.137亿元（约合4.827亿美元），环比增长24.9%，同比下滑45.8%。不按美国通用会计准则（non-GAAP），归属于蔚来汽车普通股股东的净亏损为人民币31.899亿元（约合4.647亿美元）。