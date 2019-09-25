苹果iOS 13.1 体验：AirDrop 更精准了，还有这 8 项更新不能错过

距离 iOS 13 正式版发布不到一周，苹果很快推送了 iOS 13.1 的版本更新。之前在 iOS 13 中没有上的新功能，比如 AirDrop 的精准分享、快捷指令自动化，这次都在 iOS 13.1 中正式出现。除此之外，这个版本中还有很多其它的功能更新。

AirDrop 可以辨别方向了

iOS 13.1 中最重要的更新，是支持使用超宽频技术的全新 AirDrop 功能。借助最新搭载的 U1 芯片，iPhone 11 系列拥有了空间感知的能力，可以精准定位其它搭载 U1 芯片的设备。这个功能的第一项应用就是更精准的 AirDrop。

更新 iOS 13.1 后，AirDrop 的传送界面多了一个优先位置。如果识别到周围有其它搭载 U1 芯片的设备，系统会提示你举起 iPhone（竖起来摆放），成功识别后能感觉到振动反馈，对方会显示在优先位置，方便传输数据。

这个功能可以让 AirDrop 更精准，你不用在周围的一堆设备中去找对方的名字。经过我们的测试，这个精确定位的识别距离大概是在 4 米左右。另外需要注意的是，你需要与对方互为通讯录好友，才能使用精确定位。



快捷指令增加自动化功能

另一个 iOS 13.1 的新功能，是快捷指令中的自动化选项，分为个人和家庭（控制 HomeKit 设备）。你可以将快捷指令设定为「满足 XX 条件时，自动执行 XX 操作」，比如时间到达 XX 点时、走到 XX 地点附近时、开启蓝牙时。

自动化功能可以让一些操作「被动运行」，而不用像之前那样，主动点击或者通过 Siri 触发。快捷指令功能因此变得更强大，可以代替用户完成更多工作。配合 HomeKit 设备，更是让硬件设备间也有了联动。根据外媒消息，苹果还可能会推出 Mac 版的快捷指令，那时候苹果生态间的连接会更加顺畅。



在地图中与好友共享到达时间

苹果自带的地图应用中，增加了一个「共享到达时间」的功能。当你发起导航后，可以将路线分享给联系人，对方能够在地图应用中看到你的实时位置，以及预计的到达时间。这个功能也支持 CarPlay，可以在车上使用。

如果对方的设备没有更新到 iOS 13.1，或者使用的是 Android 设备，路线信息会以短信的形式发送。另外，这个功能目前无法在国内正常使用，需要科学上网。



优化电池健康，限制非官方电池

苹果在 iOS 13 中增加了一个「优化电池充电」的功能，就是在你将手机充电到 80% 时，暂停充电，以减缓电池老化。系统会学习你的充电习惯，在需要时充满至 100%，比如你习惯晚上睡觉时充电，它会先充 80%，然后起床前再充剩余的 20%。刚开始用时它可能不太智能，对满电量比较在意的朋友可以选择关闭。

之前 iPhone 出过降速门，就是旧机型的电池老化后，苹果会将它的性能强制降低，防止在极端条件下自动关机。在 iOS 13.1 中，苹果给 2018 年的 iPhone XS 系列也增加了性能管理的功能，它可以手动关闭，但在出现意外关机的情况后会自动开启。（具体机制可以查看苹果官网说明）



之前外媒提到苹果会限制第三方机构更换 iPhone 电池，这次实锤了，苹果在 iOS 13.1 中会强制对使用非正品电池的手机进行通知。不过苹果前段时间也公布了一项新的维修计划，会向更多的第三方维修机构提供官方配件。

其它的小更新

当用 iPhone 连接蓝牙音频设备时，音量滑块可以显示设备的图标，支持 AirPods、HomePod、Powerbeats Pro 等苹果系产品。

iOS 13 的一个新功能是支持用蓝牙连接主机手柄。在 iOS 13.1 中，你可以看到苹果为它们设计的手柄图标，就在电池 Widget 中。

iOS 13.1 增加了几个浅色系的动态壁纸。

emoji 表情也有一些改动，章鱼有了吸盘、乌贼的虹吸管移到了正确的地方、蚊子腿的数目纠正为六根、算盘从横置变为竖置。

在字体设置中可以跳转 App Store 了，不过显示依然为空，预计未来会有字体 App 出现。