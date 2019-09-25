苹果是时候开放第三方Apple Watch表盘了

Apple Watch 已经发展到第六代操作系统，相对于 4 年前，我们已经获得在手腕上独立体验 App 的进步，无法想象最开始为 Apple Watch 开发 watchOS 有多么困难。而且，苹果在智能穿戴设备的发展上有很多种选择，非常明智，它选择了对于用户来说意义最大的，如今无论是健康监测功能还是国际求助电话，都比任何第三方手表 App 来得重要。



但发展到 Apple Watch Series 5 和 watchOS 6，独立性和功能性都已不再是这款产品面临的问题，它需要更融合每个人的生活，更为个性化，尤其是屏幕常显来临，你的表盘不再熄灯，而你周围的人也会开始将目光投向它，使用/更换什么样的表盘，某种意义上代表了你希望隐秘地告知他人：你是一个什么样的人。



今年 WWDC，凯文·林奇（Kevin Lynch）是从谈论表盘界面来开始新的 watchOS 6 演示的。“现在每天和你互动最多的是表盘界面，自从第一款 Apple Watch 以来，我们今年有了更多的表盘界面。”



然后苹果花了一分多钟时间来展示 watchOS 6 附带的新表盘。鉴于个人品味不同，所以可能并不是每一个都令人满意，但我们得承认，其中一些真的很有吸引力。



而它们都是苹果设计的，仍然没有透露第三方表盘的任何信息。







除了苹果与爱马仕（Hermes）或耐克（Nike）等公司合作设计的产品外，每一款表盘界面都来自苹果自己。开发人员可以搜索苹果的文档，但无法找到提及设计面部的任何讯息。



这虽然有点可惜，但不难想象，苹果公司希望开发者远离界面图案设计，保持自己的美学统一。



另外一个不允许第三方表盘进入的原因可能是电池续航时间。毕竟不同的表盘复杂功能取决于数据和传感器的工作，从互联网或其自身传感器收集的数据越多，它的耗电量就越大。Apple Watch 电池体积是有限，苹果为它提供的任何功能都必须考虑电池影响。除非能出现一次电池革命，否则未来一段时间内 Apple Watch 都无法改变 250mAh 的电池容量。



在 App 领域，为 iPhone 和 iPad 做产品大多数时候能获得成功，但在 Apple Watch 上情况完全不同，开发者很难坚持下来，他们来了，看到了需要做的事情，然后他们又走了。







苹果抛出一堆新开发者工具，希望能让大家重新燃起做 watch App 的热情。但这些都不如开放表盘来的有用，想象一下，只要能上第三方表盘，设计团队们有机会让自己的 UI 作品长久展示在用户的手腕上，而开发商们可以给 App 定制一些常规或者非常规的表盘，表带制造商还能根据自己的表带设计配套的表盘，就像耐克和爱马仕一样。



这些表盘可以让苹果审核通过了才允许上架，用来杜绝侵犯版权的仿制品或者令人不舒服的信息。



现在，Apple Watch 终于有了全天候视网膜屏，可以做到永不息屏，并且对电量的影响很微小。电池寿命并没有我们经常说的那样，会对 Apple Watch 产生多大限制，因为不管怎么着，你都要一天一充，标称 18 小时待机也一样。



如果使用第三方表盘的最终困扰在于每天耗电多一点，那么这也是用户们的选择，苹果应该知道这一点。