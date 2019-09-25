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滴滴公布英文版数据：上线两周年用户超200万

2019-9-25 22:15:08来源：新浪科技作者：张俊责编：孤城评论：

9月25日晚间消息，滴滴英文版近日发布两周年服务报告。数据显示，两年间滴滴英文服务用户的总行驶里程超过3.6亿公里，有9百万单行程被用户评为四星或者五星。中国使用滴滴英文版的用户已经超过200万，两年内增长了16倍。

目前，在中国长期居住的外籍人士大约有100万。市场调研机构欧睿国际预测，未来十年，每年有超过1亿的国际旅客来中国。

2017年5月，滴滴推出英文服务，开始在北京、上海、广州三个城市进行测试，几个月后陆续在全国430个城市上线。目前，滴滴英文版提供出租车、快车、专车和豪华车服务。用户主要集中在京津冀、长三角和珠三角地区，其中用户数最多的城市依次是上海、北京、广州、深圳和成都。其用户既包括长期居留中国的外籍人士，也包括很多频繁进行跨境商务和民间交流的“常旅客”。

据滴滴英文版负责人秦子茜介绍，相比中文版用户，英文版的夜间出行订单占比更高。中文版夜间订单占比为30%，而英文版夜间订单占比近40%。根据英文版用户反馈，最受欢迎的产品功能是App内的中英文信息实时翻译，以及推荐上车点（小绿点）。此外，专车接送机功能也是英文版用户最看重的优势。秦子茜表示，团队会将中文版的产品改进并根据外籍用户的习惯进行适配，比如之前推出的英文版“多种车型同时呼叫”功能，有效降低了乘客在高峰时的等车时间。

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关键词：滴滴英文版

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