OPPO与Keysight成立联合实验室，加强5G设备研发合作

9月25日晚间消息，OPPO近日宣布与通信技术服务商Keysight成立联合通信实验室，在5G智能设备研发方面加强合作。OPPO称，携手Keysight领先的通信技术能力，OPPO将持续优化5G产品的稳定性和可靠性，在通信软件开发、天线设计、产品亮点等方面进行深度合作，让5G手机带来更加快捷、稳定、低功耗的使用体验。

OPPO副总裁、软件能力中心负责人彭冬炜表示，“Keysight的核心技术与在标准制定机构的中心地位对OPPO掌握从产品设计到验收、制造的开发流程主动性至关重要，这一过程也有助于Keysight实现其解决方案在用户上的落地，从而达到双方在5G时代的互利共赢。”

自2018年以来，OPPO与Keysight联手在5G产品研发上进行多项合作。2018年8月，OPPO成功完成行业内首次5G信令和数据链路的连接；10月，OPPO手机首次实现5G上网；11月，OPPO打通全球首个5G多人视频通话，并在100兆带宽的5G环境下稳定持续超过17分钟。

OPPO称，联合开发实验室成立后，将与Keysight将前沿技术标准与用户实际需求紧密结合，优化不同使用场景下5G产品的性能、功耗，提升5G智能终端产品品质。未来，OPPO将继续携手产业链合作伙伴，加速全球5G商用落地进程。