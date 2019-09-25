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张朝阳谈搜狐对畅游私有化：正处在过程中

2019-9-25 23:26:06来源：新浪科技作者：泽宇责编：嗜橙评论：

9月25日晚间消息，搜狐董事局主席兼首席执行官张朝阳在接受媒体采访，在谈及畅游私有化问题时，他表示，畅游私有化正处在过程中，受到限制，我不能说很多事情。“我想澄清一下，17年我个人曾经发出过私有化畅游的邀约，现在由搜狐发出，17年那次的要约收回，这个收回导致一些媒体把它搞混了，以为这次搜狐私有化要约收回，这是不对的，这是搜狐私有化要约没有收回，收回的是上次我个人的要约。”

9日下午，“搜狐”宣布已向其控股子公司畅游的董事会递交初步非约束性要约，提议现金收购搜狐尚未持有的畅游全部在外流通A类普通股，包括美国存托凭证（简称“ADS”）所代表的A类普通股，收购价格为每股A类普通股5.00美元，或每ADS 10.00美元。由于搜狐已经持有畅游全部在外流通的B类普通股，因此，如果拟议交易得以完成，畅游将成为搜狐的间接全资控股子公司，完成私有化，畅游也将从纳斯达克退市。

公告显示，当天，畅游公司还收到了张朝阳的正式确认，他个人不再寻求其于2017年向畅游递交的初步非约束性收购要约。

在采访中，张朝阳再次谈及了对5G的看法。“未来5G到来，我们看这个世界跟这个世界交流的方式也会不一样，我们可能越来越倾向于影像的传输，我们直接用影像来对话。”在他看来，未来个人飞行都有可能，三维空间自由，未来可期，未来可以想象。“我们不止让无人机飞上去，人都可以飞上去，完全从平面变成我们的活动空间是三维的，很值得期待。”

谈到5G对于搜狐的影响，张朝阳表示，“搜狐不会为5G专门搞一个部门研究，而是我们现有的业务有迭代式的改善，比如游戏方面迭代探索5G时代的机会。搜狐视频也在探讨，包括直播方面。”

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关键词：搜狐

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