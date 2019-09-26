内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

媒体：维信诺OLED国产柔性屏进入华为供应链体系

2019-9-26 6:47:55来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月26日消息 9月24日，小米在北京总部小米科技园正式发布了小米MIX Alpha 5G概念手机，屏占比了180.6%，支持全网通5G双卡，1亿像素三摄像头，售价19999元，预计在12月底正式开售。

小米MIX Alpha 5G概念手机采用了一块完整的环绕屏，屏占比为180.6%。该款手机取消了手机的听筒、前置摄像头、侧边按键，下巴和额头部分仅保留有2.15毫米空间。

根据供应链消息，小米MIX Alpha 5G概念手机采用的柔性AMOLED 环绕屏幕，既不是来自三星，也不是来自京东方BOE，而是来自国内的维信诺visionox。其实小米和维信诺的合作由来已久，此前小米曾展示过双折叠的概念手机，柔性屏幕就是来自维信诺的。

现在根据21世纪经济报道消息，除了是小米最新5G旗舰手机的屏幕供应商，维信诺已经悄然跻身华为供应商名录。

9月25日，一位接近华为销售部门的知情人士透露，“维信诺已经进入华为供应链体系，基础测试已经通过，预计10月中旬进行小批量测试供货，明年开始正式批量供货。”

维信诺相关工作人员笼统表示，维信诺已成为中兴、小米、LG、努比亚、传音等多个品牌客户，对尚未披露的进入华为供应链体系避而不谈。

公开资料表明，由维信诺供货的中兴手机曲面柔性屏，是国内首款采用柔性Oncell-Metal Mesh技术工艺的产品，其屏幕厚度相较于传统柔性屏幕减少30%，是全球可量产柔性AMOLED屏幕中下边框最小的产品。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：维信诺华为OLED

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有