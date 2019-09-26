媒体：维信诺OLED国产柔性屏进入华为供应链体系

IT之家9月26日消息 9月24日，小米在北京总部小米科技园正式发布了小米MIX Alpha 5G概念手机，屏占比了180.6%，支持全网通5G双卡，1亿像素三摄像头，售价19999元，预计在12月底正式开售。

小米MIX Alpha 5G概念手机采用了一块完整的环绕屏，屏占比为180.6%。该款手机取消了手机的听筒、前置摄像头、侧边按键，下巴和额头部分仅保留有2.15毫米空间。

根据供应链消息，小米MIX Alpha 5G概念手机采用的柔性AMOLED 环绕屏幕，既不是来自三星，也不是来自京东方BOE，而是来自国内的维信诺visionox。其实小米和维信诺的合作由来已久，此前小米曾展示过双折叠的概念手机，柔性屏幕就是来自维信诺的。

现在根据21世纪经济报道消息，除了是小米最新5G旗舰手机的屏幕供应商，维信诺已经悄然跻身华为供应商名录。

9月25日，一位接近华为销售部门的知情人士透露，“维信诺已经进入华为供应链体系，基础测试已经通过，预计10月中旬进行小批量测试供货，明年开始正式批量供货。”

维信诺相关工作人员笼统表示，维信诺已成为中兴、小米、LG、努比亚、传音等多个品牌客户，对尚未披露的进入华为供应链体系避而不谈。

公开资料表明，由维信诺供货的中兴手机曲面柔性屏，是国内首款采用柔性Oncell-Metal Mesh技术工艺的产品，其屏幕厚度相较于传统柔性屏幕减少30%，是全球可量产柔性AMOLED屏幕中下边框最小的产品。