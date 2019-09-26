商用五个月：韩国5G用户数超300万，基站规模翻番

9月9日，韩国的5G用户数突破了300万大关，到今年年底，覆盖率有望达到总人口的93%。

韩国科学和信息通信技术部ICT及广播技术政策司副司长Lee Kang-yong表示，运营商将继续在全韩范围扩大覆盖范围，旨在在所有主要城市及周边地区提供（5G）业务，他们还致力于提高室内覆盖率。

他说，在4月初同步启动5G商用服务后仅五个月，该国的移动运营商就拥有9万多个5G基站，几乎是启动时安装数量的两倍。用户可以选择三星提供的两款5G智能手机，以及LG提供的一款。

在看到5G推出后不久对服务质量的投诉有所增加后，Lee表示政府成立了一个由公私联合专责小组来调查和解决技术及覆盖问题。自工作组成立以来，投诉量有所减少。

他说，测试显示所有三个运营商提供的5G网速均超过了1Gbps。

激励政策

为了支持5G网络投资，韩国政府向运营商提供1%至3%的税收抵免，为期两年，以减少其资本支出负担。此外，还以贷款和融资的形式为创新型5G初创企业提供财务支持。

韩国运营商在3.5GHz和28GHz频段频谱上花费了约30亿美元。

为了鼓励5G产品的开发，韩国政府在终端设备、V2X和无人机等五个领域建立了23个5G测试床。

据其估计，到2026年，该国将从5G相关产业的产品生产中产生130万亿韩元（约合1090亿美元）的收入，占全球市场份额的15%。