eBay CEO在任4年后辞职：与新董事会意见不合

网易科技讯9月26日消息，据国外媒体报道，在线拍卖和零售服务运营商eBay首席执行官德文·韦尼格(Devin Wenig)当地时间周三辞职，理由是他与该公司最近经过重组的董事会存在分歧。eBay董事会受到来自激进投资者的压力，正寻求出售公司部分业务。

韦尼格今年52岁，他在eBay公司首席执行官任上已经有四年时间。他在发布的推特中表示，在过去的几周里，他和公司新董事会之间的意见分歧变得很突出，现在应该是他离开的时候了。

今年早些时候，eBay对其董事会进行了调整。该公司当时表示，由于受到来自对冲基金Elliott Management Corp和Starboard Value的压力，eBay正在为旗下票务部门StubHub和eBay Classifieds业务的去留探索可行选择。

eBay面临来自竞争对手亚马逊和沃尔玛的激烈竞争。在韦尼格的领导下，eBay致力于在线商品推广计划和支付业务，并致力于简化其平台的使用。

最新财报显示，eBay上季度业绩好于华尔街分析师的预期，该公司旨在让其平台更容易浏览的努力吸引了更多用户，同时其广告和支付业务也出现了增长。

eBay表示，韦尼格空下来的CEO职位将暂时由该公司首席财务官斯科特·申克尔(Scott Schenkel)替补。该公司还称，它正在继续对旗下业务进行评审，预计将在今年秋天提供进展情况。

当地时间周三，该公司股价下跌1.9%至38.79美元。自从韦尼格担任首席执行官以来，该公司股价已经累计上涨了40%。

eBay董事会主席托马斯·蒂尔尼(Thomas Tierney)在一份声明中表示，“鉴于到多方面的考虑，德文（即德文·韦尼格）和公司董事会都认为，此时更换新的首席执行官对公司是最好的。”

媒体援引消息人士的话报道称，围绕出售eBay Classifieds业务的争议是导致韦尼格离职的原因。

今年3月，该公司董事会将杰西·科恩（Jesse Cohn）和马特·墨菲（Matt Murphy）新增为组成人员。科恩是Elliott Management Corp美国业务负责人，而墨菲是Marvell Technology首席执行官，代表Starboard Value。

eBay在周三还表示，董事会将着手为公司寻找新的首席执行官人选。

eBay全球财务规划和分析业务副总裁安迪·克林(Andy Cring)，被任命为该公司临时首席财务官。

针对以上消息，Elliott Management Corp和Starboard Value均未对媒体置评请求作出回应。