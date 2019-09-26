4099元，诺基亚9 PureView五摄手机京东秒杀：6GB+128GB

IT之家9月26日消息 诺基亚手机在今年4月中旬宣布了诺基亚9 PureView手机国行版本，搭载了骁龙845处理器，后置蔡司五摄像头，原售价5499元。现在京东自营最新秒杀，6GB+128GB售价为4099元。

诺基亚9 PureView搭载高通骁龙845处理器，标配提供6GB RAM、128GB ROM。该机采用无刘海5.99英寸2K屏，支持HDR10，集成Qi无线充电和屏幕指纹技术等等。

诺基亚9 PureView后置蔡司五摄像头，镜头没有凸起，像素数均为1200万（f/1.8光圈），由两颗彩色镜头、三颗黑白镜头组成；镜头由专用的ASIC芯片控制，可以提供二次对焦和超高动态范围。

官方称，该机背部的五颗摄像头均带有自动对焦马达，可以相互协调工作，实现五摄同时拍摄，达成6000万原始像素；在这之后，该机通过骁龙处理器的AI性能，结合ISP、DSP、CPU和GPU一同运算，融合成一张超清晰的1200万像素图像。诺基亚9 PureView背部的五颗摄像头最高可记录超过1200层照片深度信息，图像动态范围高达12.4档。

据外媒报道，诺基亚9.1 PureView目标在今年第四季度推出，诺基亚9.1 PureView将搭载高通骁龙855，运行Android Q操作系统；消息还称，诺基亚9.1 Pureview将采用类似诺基亚X71的打孔屏幕设计。