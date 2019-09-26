Parrot 4.7发布，基于Debian的Linux发行版

Parrot Security OS是面向安全的操作系统，基于Debian，它被设计为用于渗透测试、计算机取证、反向工程、攻击、云计算渗透测试、隐私/匿名、密码等场合。4.7 版本已经发布：

更改域名：经过社区投票，使用parrotlinux.org作为该项目的新默认域。而parrotsec.org用于其他用途，还引入了其他项目域来处理基础设施的特定部分。

更改存储库：官方决定将当前存储库的名称从稳定改为滚动。对于最终用户来说，没有什么改变，当前的Parrot分支将与以前一样，但是现在使用一个不同的名称来反映系统的滚动发布特性。

新菜单结构和工具改进：对受影响菜单结构进行了重构和重新设计，使工具在更逻辑的层次结构中更易于访问。新的工具也被添加到项目中，计划在未来增加更多的工具。