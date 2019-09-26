亚马逊爆发推出一大波硬件新品：智能眼镜、戒指、烤箱、无线耳机...

9月26日消息，据外媒报道，亚马逊2019年秋季硬件发布会已经尘埃落定，该公司今年推出了15种新产品，包括真正的无线耳机Echo Buds，配备了杜比全景声（Dolby Atmos）音效的高端智能音箱Echo Studio，以及配有内置麦克风、支持用户与智能助手Alexa聊天的智能眼镜Echo Frames等。

其中有些产品只进行了小幅升级，比如在智能音箱Echo Dot上集成时钟功能，以及功能远超常规微波炉的Alexa智能烤箱。但也有很多意想不到的惊喜，包括智能戒指Echo Loop、价格实惠的全新路由器Eero Mesh Wi-Fi以及宠物跟踪器Amazon Fetch等。下面，让我们回顾下亚马逊此次发布会上最吸引人的产品：

亚马逊推出智能眼镜Echo Frames

新的Echo Frames看起来就像普通的眼镜。它们没有配备显示器或摄像头，但内置有麦克风，用户可以不用拿出手机就可以和亚马逊智能助手Alexa聊天。这款产品的起价为179美元，它将限量发行，且仅限邀请购买。

可以震动的智能戒指Echo Loop

这款智能戒指可以通过振动提醒你有新消息。Echo Loop采用了钛合金框架，看起来体型相当大，但考虑到它配有触觉引擎和两个麦克风，这是可以理解的。Echo Loop将以129美元的价格上市。但像Echo Frames一样，这款戒指将在一个仅限邀请的项目中销售。

亚马逊推出无线耳机Echo Buds

亚马逊首次进军耳机市场时推出了Echo Buds。它的每个耳机中都有双电枢驱动器，以便在声音上保持平衡。亚马逊表示，这款耳机的电池续航时间可持续5小时。

噪音隔离受到很大关注，亚马逊采用了Bose的智能噪音隔离技术，让用户可以更容易听到正在倾听的东西。令人惊讶的是，这款耳机支持语音助手功能，而且兼容Alexa、Google Assistant以及Siri。

Echo Buds今天就可以预订，假日购物即前可以及时发货，售价为129美元。

最新家电产品Alexa智能烤箱

继去年推出Alexa支持的微波炉之后，亚马逊今年发布了Alexa智能烤箱。它本质上是功能更强大的微波炉，也可进行对流烹饪和空气炸锅烹饪。你甚至可以扫描食品上的条形码，Alexa会给你提供烹饪时间等建议。这款产品现在就可以预订，售价是249.99美元。

智能门铃Ring内置微摄像头

新的智能门铃Ring的室内摄像头今天开售，价格为59.99美元，而且非常小。亚马逊宣称，它可以由墙上的插座供电，也可以用电池驱动。更重要的是，这款产品支持Alexa的新“家庭模式”，该模式可以在用户命令下禁用视频录制功能。

如果用户已经安装了家庭安全工具包，并且不想完全丢弃它，Ring的翻新警报工具包应该会提供后续支持。这款产品售价为199美元，它可以与当前所有的安全设备兼容，包括窗户传感器。

亚马逊最小音箱设备Echo Flex

亚马逊从今天开始接受Echo Flex的预订，这是亚马逊最小的Echo设备。它可以直接插入电源插座，并包含一个用于Alexa查询和接受指令的麦克风。这款音箱售价24.99美元，如果用户想增加运动传感器和夜灯附件，那需要额外支付14美元。

亚马逊推出“全新Eero”Wi-Fi

路由器Eero Mesh Wi-Fi家族也增加了新成员，它被简称为“全新Eero”。你可以让Alexa暂停Wi-Fi进入特定设备，或激活客人的Wi-Fi网络。亚马逊声称，设置这款设备只需10分钟或更少时间。售价99美元，订购3台设备只需249美元。

儿童智能灯Echo Glow

亚马逊的大多数Echo产品都是为成人开发的，但Echo Glow却是针对儿童的。这是一款彩灯，可以在图案中闪烁，或者进入“营火”模式来模仿营火。这款设备今天可以预订，价格为29.99美元。

白名单服务Alexa Communications for Kids

Alexa Communications for Kids是一项新的白名单服务，允许孩子们与其他孩子交谈。要激活它，家长或监护人必须首先打开它，他们可以选择孩子可以与之聊天的联系人。FreeTime将为智能显示屏带来儿童友好的娱乐和教育内容，这是从其Fire平板电脑的Kids Edition系列扩展开来的。

亚马逊推出Echo Show 8

Echo Show 8是亚马逊最新的智能显示屏。正如许多人可能已经猜到的，它配有8英寸的屏幕，从今天起可以预订，价格为129美元。Echo Show 8是对Echo Show 5和Echo Show 10的补充，为客户提供了中间尺寸选项。

亚马逊表示，Alexa将是唯一可以从Echo Show 8菜谱中提取上下文信息的语音助手，并大声说出这些信息，这样用户就不需要将眼睛盯在Echo Show屏幕上了。

新款高端智能音箱Echo Studio

Echo Studio是Echo智能音箱系列中的最新产品，它支持杜比全景声和3D音频。亚马逊宣称，这是其制造的“最具创新性的音箱”。这款高端音箱可以根据其所在的房间调整其声音输出。今天可以预订，价格是199美元。

亚马逊推出入门级音箱改进版本

亚马逊最新一代的Echo智能音箱今天可供预订。亚马逊表示，它在功能更强大的Echo Plus上增加了更多功能，并且采用了新的面料设计颜色。

Alexa采用更多名人声音

亚马逊为Alexa推出了新的声音，包括著名影星塞缪尔·杰克逊（Samuel L.Jackson，近年最有名的角色是漫威电影宇宙中戴眼罩的"弗瑞局长"）的声音。杰克逊是第一个将自己的声音用于亚马逊“神经文本转语音”功能的名人，所以无论你问智能音箱什么问题，它的回答都与名人一样。

最新Echo Dot内置IT时钟

亚马逊表示，Echo Dot用户最常问的问题是“现在几点了？”，所以它在升级Echo Dot时解决了这些需求。亚马逊将时间整合到围绕音箱的织物中。这款产品售价为59美元，已经接受预定。亚马逊表示，老型号的Echo Dot将继续出售。

亚马逊将推出“家庭模式”

除了允许用户根据设备关闭麦克风或摄像头外，亚马逊还将很快引入一种“家庭模式”，防止他们的设备录制音频或视频。

此外，亚马逊将采用新的Alexa指令，让用户可以选择删除存储的语音数据。用户可以向其下令：“Alexa，删除我今天说过的每一句话。”