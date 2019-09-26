苹果Apple Watch Series 5拆解：构造未变，细节大变

新浪数码讯9月26日上午消息，国外专业拆解站ifixit在连续拆解了iPhone 11和iPhone 11 Pro手机之后，又继续拆了苹果今年的新表Apple Watch Series 5。他们发现两代手表整体构造并不无多大区别，但内部细节改进非常多，零件看似一样却并不通用。

Apple Watch Series 5最大特色是具备“始终显示”功能，可以随时在屏幕上看到时间和其他信息，这手表外观上基本没什么大变化，之后翻过来能看到“Series 5”，所以更重要的是内部。

▲第四代和第五代手表放一起，不看背面很难区分

它的拆解过程跟上一代也是一样的——加热使粘合剂软化，用精密的刀具将屏幕与机身分离。

苹果表示，与去年的第四代手表相比，Series 5使用了更先进的显示驱动程序、改进的电源管理芯片和更新的环境光传感器。但其实这些改进已经融入到肉眼看不到的显示技术中，正如它的屏幕背板是一样，虽然是LTPO技术，但从外表看不出能有什么不同。

▲内部驱动层变化

Apple Watch系列5显示屏的背面。由Creative electronics公司提供，改进后的环境光传感器，即使不是全新的，也可以在我们X光照片中看到。但是内置的罗盘模块是新的，据说使用了一个非常小的陀螺仪来纠正手表内部磁铁可能产生的干扰。

把电池从盒子里取出，它比系列4大了一根头发那么多（44毫米型号的1.4%），几乎可以忽略不计，所以始终显示功能的的续航跟以前一样，要归功于驱动芯片能效改进。

▲44毫米款的电池几乎跟以前一样大

第五代手表使用了苹果新的S5系统芯片，它的存储容量是新版两倍，但它的CPU和GPU却与S4芯片相同，而且总体性能规格是相同的。

除此之外，5代Apple Watch在内部与4代其实非常相似。但苹果做了足够多的小改动，许多部件是无法互换，主要体现在对taptic震动马达、显示模块和电池连接器的重新设计。

▲手表构造也一样，三明治结构

另外，说回最表面的东西。Apple Watch Series 5的表壳是由“100%回收铝”制成的，这体现了苹果的环保决心。其实世界上大部分铝都已经能能回收利用，而且回收铝比新开采的铝便宜得多。苹果符合行业标准，但他们没有重塑回收铝这个领域。

▲全部零件分离

最后总结一下，Apple Watch Series 5可修复性得分为6分（10分是最容易维修的，所以总体还行）。

▲可修复性6分，还不错

对了，ifixit又拆了一个40毫米款的Apple Watch Series 5，发现电池明显不一样，对比同样尺寸的第四代手表，它的容量提升了10%，这点很让人意外。