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微软IE浏览器存在远程代码执行漏洞，攻击者可借此控制系统

2019-9-26 8:43:33来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

周一，微软向用户警告广受欢迎的Internet Explorer存在一个高危的漏洞，攻击者利用此漏洞可以接管你的计算机，进而在你的电脑安装和卸载程序，查看、更改或删除数据，甚至创建具有完全用户权限的新帐户。

根据微软发布的安全公告，引发此漏洞的根本原因是脚本引擎(Scripting Engine)在内存中处理对象的方式。具体来说就是，Internet Explorer中的脚本引擎在内存中处理对象时存在一个远程代码执行漏洞，该漏洞以这种方式来破坏内存，然后攻击者可以在当前用户的上下文中执行任意代码。

成功利用此漏洞的攻击者可以获得与当前用户相同的用户权限，如果当前用户使用管理员用户权限登录，则攻击者可以控制受影响的系统。然后攻击者会在你的电脑安装和卸载程序，查看、更改或删除数据，甚至创建具有完全用户权限的新帐户。

在基于Web的攻击场景中，攻击者可能拥有一个旨在通过Internet Explorer利用此漏洞的特制网站，然后诱使用户查看该网站（例如，通过发送钓鱼电子邮件）。

虽然微软已发布安全更新，并通过修改脚本引擎处理内存中对象的方式来解决此漏洞。但微软再次提醒用户放弃这款已被淘汰的浏览器。今年2月，微软的安全研究人员就已敦促用户停止使用IE作为默认浏览器。后来在四月份的时候，我们得知，即使仅在计算机上安装Internet Explorer甚至不使用它都存在安全风险。

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关键词：IE浏览器漏洞

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