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小米MIX Alpha售价过高？李楠：粗略算下，确实不赚钱

2019-9-26 9:03:12来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月26日消息 24日，小米在北京总部小米科技园正式发布了小米MIX Alpha 5G概念手机，屏占比180.6%，支持全网通5G双卡，1亿像素三摄像头，售价19999元，预计在12月底正式开售。

不少消费者对小米MIX Alpha 5G概念手机19999元的售价感到不满，不过按照雷军的说法，MIX概念手机的使命，就是要不惜代价、不考虑量产性，做出一款真正具有颠覆性的产品，而小米工程师也证实，这款手机的量产难度很大，生产一百台可能只有一台能用，从侧面我们可以看到MIX Alpha的成本及人工投入是很大的。

李楠昨日对小米MIX Alpha 5G概念手机的成本做了个粗略的计算，当然李楠也表示，“随便算下小米MIX Alpha的成本，纯属虚构，别当真。”虽然如此，李楠的话还是具有参考价值的。

李楠表示，“一个正常5G手机的BOM简单按照3000计算。屏幕量少，成本按照200美金计算。电池CMOS贵一些但是不算很多，整体BOM按照5000计算肯定是够了。这个屏幕应该是单独开模吧，1000万美金开模费用怎么也够了。算上结构件模具，特别的软件支持，还有高通5G上还是很黑的，怎么也再加上1000万美金不一定打得住。就意味着研发成本1.5个亿rmb吧。一万台的量，单台的研发沉没成本分摊，就要15000了。再加上5000的BOM，的确，19999的售价，还是不赚钱啊。”

除了价钱方面的不满，不少消费者还对小米MIX Alpha的屏幕表示质疑，称MIX α的屏幕会不会也有塑料感，对此林斌也在第一时间作出回应。

林斌表示，“折叠屏的塑料感，是阻碍折叠屏手机大规模量产的主要原因。MIX Alpha已经攻克了玻璃贴合技术。12月极少批量的MIX Alpha就会是玻璃贴合的，会比折叠屏的塑料感漂亮很多。”

此外，林斌还指出，小米MIX Alpha与之前展示的小米双向折叠手机是一同开发的，连内部代号都是同一个系列。两个项目同步进行，共同攻克类似的技术难题，最后才有了可小批量量产的MIX Alpha。

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关键词：小米MIX Alpha

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