苹果公司捐款保护肯尼亚草原，对抗气候变化

新浪科技讯北京时间9月26日早间消息，据国外媒体报道，苹果公司将通过捐款为凯乌鲁山（Chyulus Hills）地区正在进行的修复工作提供帮助。该项目由非营利的保护国际（Conservation International）与马赛野生动物保护信托基金（Maasai Wilderness Conservation Trust）以及大生命基金会（Big Life Foundation）等当地组织合作管理。

报告指出，环境良好的草原可以捕获、储存以及处理二氧化碳气体，能够对抗全球气候变化。然而由于不可持续的土地利用方式，凯乌鲁山的草原已经严重退化。过度的放牧使得马赛牧民的牲畜没有可用食物，当地的野生动物也几乎没有食物。

与植树等传统的保育方式不同，保护国际组织希望通过社会干预（例如让牧民逐渐接受轮流放牧的形式）解决问题。尽管该组织已经开始了相关的工作，与护林员一起保护当地的森林，但是苹果的捐赠将可以使其社会干预理论变成现实。

苹果负责环境、社会和政策的副总裁丽莎·杰克逊（Lisa Jackson）说到：“通过恢复凯乌鲁山的数万顷土地，我们可以减少空气中的碳，为大象等野生动物保护重要的生态走廊，并为马赛人的生计提供支持。应对全球气候挑战，需要每一个人都紧迫起来，并且马上采取行动。苹果不仅专注于创新性产品的开发，我们也关注创造有关气候的解决方案。”

除了肯尼亚之外，苹果也曾为其他的环保项目提供支持。今年4月该公司宣布将与保护国际进行合作，保护和恢复位于哥伦比亚的2.7万英亩红树林。再之前，他们还曾参与中国和美国的可持续林业倡议，从而对抗碳排放。