Facebook确认正在研发AR眼镜，并在现实世界构建VR/AR

网易科技讯9月26日消息，据外媒报道，Facebook日前证实，该公司正在研发增强现实（AR）眼镜，并宣布了名为“Live Maps”的项目，这个项目旨在绘制完整的世界3D地图，让人们生活在有增强现实技术支持的互动空间中。

在美国当地时间周三举行的Oculus Connect开发者大会上，Facebook增强和虚拟现实负责人安德鲁·博斯沃思(Andrew Bosworth)表示，公司有“几个”AR眼镜的原型，但他没有提供有关这些眼镜的细节。

Facebook还用术语描述了Live Maps的愿景。这是一种全新的虚拟现实，它直接建立在现实世界的基础之上，其设计目的是让人们在看智能手机的同时也能经常访问它。Facebook的Reality Labs正在构建Live Maps，称其为“支撑未来AR体验的核心基础设施”。

Live Maps使用机器视觉、本地化和众包绘图技术生成一个反映物理世界的共享虚拟地图。Facebook将利用从其24亿用户中收集的大量数据来构建Live Maps，提取带有地理标记的图像来生成“点云”，并创建精确的虚拟地球。

在Facebook的AR愿景中，头盔和眼镜将利用这些之前生成的3D地图，而不是实时重建用户所在的实际环境。这使得虚拟隐形传输能力成为可能，并允许辅助技术提供关于附近物体和地点的信息。

目前还不完全清楚Facebook将如何(或是否)在收集所有这些数据的同时保护用户隐私。毕竟，谷歌的街景系统也捕捉到了现实世界的数据，并引发了令人不安的法律问题。

除了Facebook，Magic Leap、微软以及谷歌等公司都提供了类似的想法，而且Facebook已经通过其Spark AR系统推广了基于手机的增强现实功能。

Facebook也多次提到它正在研发AR眼镜。上周，有传言称它正在与Ray-Ban制造商Luxottica合作开发多个代号的眼镜原型。