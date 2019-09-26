人民日报联合腾讯天美推出的手游《家国梦》正式上线

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IT之家9月26日消息 25日，由腾讯天美工作室研发，腾讯追梦计划和人民日报“中央厨房碰碰词儿工作室”联合出品的放置建设类手游《家国梦》上线。
据介绍，这是一款展示新时代国家发展的休闲放置建设类手游。在自主建设的城市内轻松乐翻天，用扶贫攻坚、绿色出行、减税降费等政策一步一步共建家乡和祖国，还能感受祖国大江南北的地域文化特色，诸如北京烤鸭、兰州拉面等等；更有300+张家乡实景绘图。玩家将在建设家乡的同时，可以感受新中国成立70年来的变化。
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