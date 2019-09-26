特斯拉上海工厂主体已建成，年底前可投产

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区推动智能网联新能源汽车产业发展和重点项目签约仪式上宣布，特斯拉工厂的主体已经建设完成，冲压车间、涂装车间、总装车间等具备了生产能力，首辆白车身已经下线，今年底前将可以投入生产。

据介绍，特斯拉工厂从开工建设到白车身下线总共用了8个月的时间，再次体现了“上海速度”。目前，临港新片区正在积极围绕特斯拉的供应链需求，进行电动车相关的轻量化材料、三电系统等产业的布局，以打造更完备的产业生态。