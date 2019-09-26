不满公司与美国反移民政府机构合作，开发人员删库抗议

随着特朗普的反移民政策，成千上万的移民儿童与父母分离，美国移民和海关执法局（ICE）也成为众矢之的。因此，当开源开发者Seth Vargo发现Chef公司最近与ICE签订了合同后，便撤回了他的开源项目Chef Sugar。

Chef Sugar是一个Ruby库，用以更加轻松地使用Chef。Varga在Chef任职期间开发并开源了该库，后来将该库集成到Chef的源代码中。不过，Chef Sugar的最新代码仍然被放在Vargo的个人GitHub存储库中。

在发现 Chef与 ICE进行合作后，Varga用删库的行为以示抗议。“我有道德和义务，以防止将我的源码被邪恶所利用”，Vargo在空荡荡的Chef Sugar库中留下这样一句话。

随后，Chef Software的首席执行官Barry Crist发文表示，此事件影响了“许多客户的生产系统”。同时，Chef团队正在想办法补救，他们通过搜索一些较旧的Chef Sugar源代码并将其重新上传到公司的GitHub帐户来解决此问题。

事情并没有就此止步，抗议还在继续。社交媒体上的人们对Varga此举大加赞赏。Chef内外的程序员也都对Varga的行为表示支持，即使他们也不得不自行寻找 Chef Sugar库的替代品。紧接着，Chef工程师和领导层遭到轰炸，人们对他们签署合同提出了批评，并要求他们放弃与ICE的合同。

压力不仅来自外部，还来自Chef内部。该公司的首席执行官Crist以发给所有员工的电子邮件作为回应，后来也发布在该公司的博客上。

Crist表示，从上届政府以来，Chef一直都是ICE的长期合作者，“无论我们个人是否同意各种政策，我们都将与政府机构合作。这一决定不是关于合同价值的，而是关于在瞬息万变的时代保持一致和公平的业务方法。我认为审查特定的政府项目，以选择我们应该或不应该开展业务的机构，是不适当、不切实际的，也不在我们的任务范畴之内。”

但没过几天，Crist的态度稍微有了转变，他表示明年与ICE的合同到期后将不再续签， Chef公司目前仍需继续履行现有合同的全部义务。

Vargo称自己不再被允许谈论此事，他认为“这只是一个开始”，并对所有立场坚定的人表示了感谢。这件事牵连出的，是更为宏大的道德问题，源代码是始终保持中立的吗？开源究竟应不应该掺杂道德立场？这个话题我们下次接着谈。