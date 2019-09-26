工信部发布Q2季度电信服务申诉情况：中国移动16552件遥遥领先

工业和信息化部近日在官网公告了2019年第二季度电信用户申诉举报情况。

一，电信服务申诉情况。二季度，全国电话用户总数达到17.78亿户，其中移动电话用户15.86亿户。工业和信息化部及各省、自治区、直辖市电信用户申诉受理机构受理申诉29806件。其中，收费争议类申诉占比33.0%，用户服务类申诉占比42.8%，网络质量类申诉占比24.2%。各级申诉受理机构按照《电信用户申诉处理办法》相关规定，对用户申诉进行了处理和调解，有效维护了电信用户合法权益。

可以看到，中国移动第二季度以16552件被用户申诉数量，遥遥领先其他电信企业，其中收费争议达到5551件。

二，垃圾信息投诉举报情况。二季度，12321网络不良与垃圾信息举报受理中心（以下简称12321举报受理中心）受理用户关于骚扰电话的举报投诉255609件，环比上升22.1%，其中95/96号码骚扰电话被举报投诉量涨幅明显，环比上升72.9%，股票证券类被举报投诉量居首位；受理用户关于垃圾短信的举报投诉共计166025件，环比上升90.4%，其中移动转售企业手机号码垃圾短信被举报投诉74220件，环比上升461.9%。工业和信息化部已督促相关电信企业对上述举报投诉号码进行核查处置。

三，不良手机应用举报情况。二季度，12321举报受理中心接到不良手机应用有效举报56640件次，同比下降55.93%，环比下降30.50%。通过行业自律，12321举报受理中心联合应用商店对存在问题的244款不良手机应用进行了下架处理。

四，诈骗电话号码用户举报情况。二季度，12321举报受理中心共接到诈骗电话号码举报1.8万件次，环比呈上升趋势。相关电信企业已对上述举报号码进行了核实处置，对涉嫌违法犯罪的，通报公安机关。