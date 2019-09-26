共享汽车途歌被最高院列为失信公司，创始人王利峰年初已被限制高消费

近日获悉，北京途歌科技有限公司已经成为最高人民法院公示的失信公司，其投资的深圳市前海途歌汽车租赁有限公司也是最高人民法院所公示的失信公司。

TOGO途歌创始人兼CEO王利峰也因此成为“老赖”，今年7月，北京市海淀区人民法院向王利峰下发了限制消费令。

2018年12月，各地途歌用户组成微信“途歌维权”群，抱怨途歌APP上1500元的押金迟迟无法退还。今年1月，王利峰还曾被赶来退押金的用户堵在派出所。

据经济日报-中国经济网记者调查，途歌出行APP如今已经停止运行、服务热线也提示“无此业务号码”、多地办公地址亦人去楼空…大量用户没有拿到押金，合作商被拖欠款项，地勤、运营维护人员也遭欠薪。

据企查查数据显示，TOGO途歌品牌隶属于北京途歌科技有限公司，公司成立于2015年7月，法定代表人在2019年7月22日由王利峰变更为石玉莲。TOGO途歌采用随取随还的模式，即用户在还车不需要在特定指定区域即可还车。在城市布局上，其重点布局“限牌、限行、限外”市场，在北京、上海、广州、深圳、成都和西安等地落地运营，运营车辆有奔驰Smart、宝马MINI、宝马1系、奥迪A3、JEEP自由侠、雪铁龙C3、标致2008等车型。

2018年10月，途歌方面宣布完成千万级美元B2轮融资，这也是途歌最近一次公布融资消息。本轮融资由海纳亚洲基金（SIG）领投，真格基金、凯欣资本（Crescent Point）跟投。截至目前，TOGO途歌已累计融资额超5亿人民币。

图片来源为企查查