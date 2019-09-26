扎克伯格“变了”：从颠覆者到小心翼翼

北京时间9月26日消息，Facebook公司曾经有一条著名格言：“快速行动，破除陈规”(move fast and break things)。但是Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)现在认为，在一系列丑闻削弱了用户对公司的信任后，公司在虚拟现实(VR)、加密货币等新技术上要“三思而后行”。

扎克伯格在硅谷总部接受采访时称：“过去几年，Facebook和其他大型互联网公司在许多重要社会议题上真正站在了社会中心位置上。”

他欣然承认，在保护隐私、确保用户福祉、防止选举干扰等方面，“我们没有及时完成我们本该做的事情”。

Facebook的空前增长和它所倡导的数字经济的崛起产生的后果让其疲于应对。剑桥分析数据泄露丑闻、假新闻泛滥等问题令许多用户感到愤怒，对Facebook产生了不信任感。

扎克伯格在接受采访时穿着他那标志性的T恤、牛仔裤以及运动鞋，努力摆脱掉一些“颠覆者”的形象，向外界展示他和Facebook已经成熟，从这些挑战中吸取了教训。

处理风险要未雨绸缪

他表示，公司已经经历了一场“重大焦点转移”，从而更加有前瞻性地处理风险。“过去，我们的方法更多的是，先开发一款工具，当我们发现人们在以不当方式使用它时，我们再着手阻止它的使用。”扎克伯格表示。

“但是，我认为现在的现实是，有如此多的人在使用这些工具，以至于我们不能等着发布一些东西来控制它的不当使用，”他说，“我们必须未雨绸缪。”

他呼吁提前采取措施，例如开发人工智能系统来帮助识别和取缔潜在危险内容，而不是等待用户报告。

“但是与此同时，我也希望确保我们能够继续创新，推进技术的发展，即便是我们在应对这些重大社会议题时。”扎克伯格称。

他详细阐述了使用VR和增强现实(AR)技术改变人们沟通方式的愿景，这是Facebook帮助人们建立联系使命的一部分。“这些技术首次让你感觉你正与另外一个人在一起。”他表示。

这种改变也会扩大到职场领域。“人才到处都是，但是机会往往高度集中，通常在城市里。”他说。不过在未来，有了VR技术，“我想你可以选择你想居住的地方，生活的社区，但同时又能抓住在其它地方想要的机会。”

扎克伯格认为，“我真的认为这会对社会产生深远的均衡影响，对整体经济发展非常重要”。

然而，社会已经对VR系统产生的海量数据感到忧虑，例如有关用户身体和眼球运动的数据。扎克伯格试图缓解担忧，表示Facebook在Oculus Rift VR头戴设备等硬件上的隐私模式不同于服务业务的隐私模式，许多信息是存在是设备上，而不是网络端。

“我认为当你开发设备时，期望会有所不同。我们需要确保这些信息被妥善保管，这样人们才会信任。”

加密货币Libra

Facebook开发自主加密货币Libra的计划也让许多国家的监管部门眉头紧锁，后者担心Libra会影响全球金融系统。扎克伯格则把Libra宣传成一种帮助新兴经济体的人们参与到金融系统中的途径，强调需要通过与监管部门对话来消除这种不安。

“许多人存在疑问和担忧，我们致力于在进一步推进Libra前确保打消所有疑虑。”他表示。

当被问及Facebook此前计划在2020年推出Libra的问题时，扎克伯格避而不谈。“显然，我希望在不久后的某个时间点向前推进，而不是花费数年，”他表示，“但是现在，我真的专注于确保一切不出差错。”

“我们现在的部分策略和改变就是：当我们做一些对社会非常敏感的事情时，我们想要拥有一个过渡期来对外说明，与人们协商获得反馈信息，在推出前解决出现的问题，”扎克伯格表示，“和5年前相比，这是一种十分不同的策略。但是我认为，考虑到我们现在的运营规模，这是正确的做事方式。”