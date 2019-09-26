阿里云发布第三代神龙架构：5倍性能提升，统一IaaS平台

IT之家9月26日消息 在云栖大会上，阿里云正式发布第三代自研神龙架构，全面支持ECS虚拟机、裸金属、云原生容器等，贯穿整个IaaS计算平台，并在IOPS、PPS等方面提升5倍性能，用户能在云上获得物理机100%的计算能力。

虚拟化带来的是云计算上的一次革命，它最大的价值是给计算带来了弹性，但同时又带来了性能损耗的负担，但如果不解决虚拟化损耗，云计算产业将很快碰到技术的天花板。

在历经软件虚拟化、通用硬件虚拟化、专用硬件芯片虚拟化三个阶段后，第三代神龙架构实现了裸金属服务器、ECS虚拟机等计算平台的架构统一，用户可获得高质量的弹性资源。

此外，阿里云还发布了基于神龙架构的第六代ECS实例，计算性能提升20%，内存延迟降低30%，ESSD云盘延时降低70%。另外，基于新架构的各产品最高降价幅度达58%以上。

阿里云神龙架构对云原生浪潮下容器等产品适配程度极高。通过I/O offload芯片加速，高效调度和自动化弹性伸缩的容器化产品可帮助用户降低50%的计算成本，性能比物理机更优越。

阿里云遍布全球的百万服务器将全面升级至第三代神龙架构。阿里云智能基础产品事业部总经理蒋江伟透露，在阿里巴巴内部，神龙架构已大规模应用于淘宝、天猫、菜鸟等业务，解决高峰值的性能瓶颈问题。

