iPadOS显威力，苹果iPad Pro终于用上带触控板的外接键盘

多年来，iPad用户一直希望能用上带有内置触控板的外接键盘，但iOS不支持鼠标和外接触控板，所以外接键盘包括苹果自己的都是只有纯键盘功能。这一切在iPadOS推出后得到改变，iPadOS 13可以通过蓝牙，USB-C或Lightning连接器连接到鼠标和触控板。

于是，外设厂商看到了商机，他们开始做带触控功能的iPad键盘了。来自Sentis的新产品Libra（天秤座）iPad Pro键盘保护套近日亮相，它让我们看到能让iPad Pro化身MacBook的完美外设。

Sentis首席执行官Vince Zhu表示：“随着iPadOS的发布，我们知道我们可以提升iPad的打字体验，同时增加一些基本功能，为用户提供更像MacBook的体验。Libra天秤座就是来实现这个目标的，它会使iPad更加有趣，更实用，扩展更多功能。”

Libra采用蓝牙5.1进行连接，触控板支持手势控制，例如可以放大或缩小或在页面上上下滚动。由于触控板手势不是iPadOS的原生功能，因此厂商必须解决手势添加的问题。

Libra键盘实用性上也得到保证，它将具有与苹果上一代MacBook Pro相同的形状和大小的按键，比如剪刀脚键盘结构，还有背光灯，键盘上会添加一行iPadOS功能键用于调整背光亮度、音量等等。

Libra触控键盘保护套兼容苹果2018年两款专业平板：11英寸Pad Pro和12.9英寸iPad Pro。两种设备的键盘和触控板大小均相同，11英寸版本将是环绕式保护设计，而12.9英寸版本将提供更简单的夹式磁性后保护套。

目前，Sentis Libra正在Kickstarter上开展众筹，早期支持者将在2020年1月拿到产品，提供的回馈价格为89美元（人民币约634元），正常零售价可能是109美元（约777元）。