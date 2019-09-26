【IT之家评测室】苹果Apple Watch Series 5体验：不息屏的健康管家

9月11日苹果召开新品发布会，除了万众瞩目的iPhone 11系列，Apple Watch产品线也迎来了更新，Apple Watch Series 5问世。新产品搭配新系统会给我们带来哪些新惊喜？较上代有哪些改进？体验有何不同？值不值得购买？相信这些是很多网友关心的问题。

一、延续上一代的设计，依旧精巧如玉



先来看一下外观，IT之家本次收到的是44mm的金色不锈钢表壳版本，搭配白色运动型表带。设计上Apple Watch Series 5与前代几乎无异，事实上Apple Watch Series 5依然兼容三代的表带。

Apple Watch Series 5正面依旧采用“全面屏”表盘设计，更大的R角可以在表盘面积不变的情况下获得更大的显示区域，采用具备力度触控功能的LTPO OLED全天候视网膜显示屏，支持从60Hz到1Hz调节，从而实现屏幕常显，屏幕分辨率为368×448，支持1000尼特亮度。

金色不锈钢表壳厚度为10.7毫米，左侧为两个扬声器开孔，右侧上部为带有触觉反馈的数码表冠，下部为侧边按钮。

Apple Watch Series 5背部为电极式心率传感器与第二代光学心率传感器，周围环绕有一圈排列有序的文字，介绍这块Apple Watch的配置和特性等。我们手里的这块Apple Watch Series 5是不锈钢的表壳、支持LTE、GPS、50米防水等信息都在列。表壳与表带的连接处有两个拆除表带的按钮，按下即可划出表带，两段表带背面标有实用的表盘大小（44mm）和表带本身尺寸（S/M）。

Apple Watch Series 5在整体外观设计上和上代产品几乎无异，除了iPhone以及iPad，目前苹果趋向于对其他产品线产品的外观设计都保持稳定的更新策略，当然，这也是建立在其产品工业设计本身便居于上乘的基础上的。金色不锈钢版本的Apple Watch Series 5整体依然精致养眼，不看表带的话，表身整体温润得像是一块玉。

今年苹果在Apple Watch Series 5上加入了钛合金和精密陶瓷材质的版本，IT之家目前尚未拿到，不过小编也有过体验，质感较不锈钢版本更上一层楼。另外，Apple Watch Series 5也有更多表带和版本的任意组合，让每一位消费者都可以定制独一无二的专属Apple Watch，对产品保持新鲜感。

二、全天候视网膜显示屏，这下真能取代传统手表了？

1、科普：全天候视网膜显示屏的关键，LTPO究竟是啥？

要问今年Apple Watch Series 5最大的升级亮点是什么，那自然就是全天候视网膜显示屏的加入了。这个功能其实我们并不陌生，就相当于很多AMOLED手机上的Always On Display（息屏显示）功能。Apple Watch此前没有引入这个功能估计是担心影响续航，而在Apple Watch Series 5上，这个问题得到了解决。

这里IT之家认为有必要简单科普一下苹果是怎样解决的。简单来说，他们在Apple Watch Series 5中用上了一种叫做LTPO（Low Temperature Polycrystalline Oxide，低温多晶氧化物）的屏幕技术。

我们知道，Apple Watch从初代开始都采用了OLED屏幕。AMOLED工艺主要是在TFT背板上蒸镀有机发光材料，然后加电使其发光，所以TFT背板对AMOLED的显示性能有重要作用。

像Apple Watch这样的小尺寸OLED屏幕当前有两大主流的背板技术，分别是LTPS（低温多晶硅薄膜晶体管）和IGZO（铟镓锌氧化物），在此之前Apple Watch一直采用的是LTPS，LTPS具有电子迁移率高的优点，可以做到更高的分辨率、更快的反应速度和亮度，但LTPS漏电流也高、功耗大，且工艺复杂，特别是功耗大，对于智能手表这类的设备影响明显。

至于IGZO背板技术，它的电子迁移率通常不及LTPS高，但也非常高，重要的是它具有均一性好、透明、制作工艺简单等优点，通过独特的刷新机制也大大降低了功耗。不过IGZO也有缺点，就是使用寿命相对较短，对水、氧等相当敏感，长期使用后可靠度与稳定性都会有一定程度的下降。

那么LTPO是什么呢？其实它可以理解为LTPS和IGZO的结合。

LTPO是在LTPS的基础上再建立了一个氧化物层，相当于同一个像素中集成了LTPS和Oxide（IGZO是Oxide的一种）两种TFT器件，其中Oxide是底栅结构，LTPS是顶栅结构。通过这种工艺，LTPO兼具LTPS和IGZO的优点，可以做高屏幕分辨率，屏幕反应速度也更快，同时具有更低的功耗，也适合做出更大的屏幕尺寸。

当然，LTPO在工艺上也是具有难点的，就是在Oxide工艺环节中中涉及多个高温工艺，可能导致LTPS TFT的ILD层中的氢扩散进入Oxide中，影响Oxide TFT的器件特性。不过随着Apple Watch Series 5的发售，显然苹果已经联合供应链克服了难点。

IT之家了解到，其实在Apple Watch Series 4中，苹果就已经采用了LTPO技术，不过在当时并没有重点宣传，也没有基于LTPO做功能上的拓展。而Apple Watch Series 5上，苹果开始利用LTPO技术来实现屏幕的全天候显示。

2、全天候显示，体验如何？

在使用Apple Watch Series 5的过程中，当手腕静止或者小幅度运动时，手表会在大约15秒后将屏幕亮度降到很低，但不会熄灭，我们不妨叫它“常亮状态”，也就是全天候显示。常亮状态下显示界面默认为表盘，并且刷新率降低到了每秒刷新一次（1Hz），这样可以减少功耗。

除了LTPO屏幕本身的低功耗特性，苹果还在Apple Watch Series 5中引入了新的低功耗显示屏驱动器、超高效电源管理集成电路和新的环境光传感器，以进一步节省功耗。

常显状态下，当你再次抬起手腕，Apple Watch Series 5会自动判断并重新点亮屏幕，这个过程很自然，无需多余的操作。

不过这种判断会不会出现错误呢？例如当你在运动的时候会不会不停地误唤醒屏幕？或者当你抬腕的时候会不会不唤醒屏幕？

IT之家小编作了测试，发现这里唤醒屏幕是有一定的机制的，即当手表检测到快速而频繁的运动时，表盘并不会被点亮；而当用户的动作不疾不徐，并伴随停顿时，手表便会认为这是用户要看表的动作，从而点亮屏幕。

根据小编使用Apple Watch Series 5的这段时间观察，误唤醒屏幕的概率并不高。

另外，或许也有小伙伴仍然担心，Apple Watch Series 5的屏幕全天候显示，对于续航到底会不会有影响？

IT之家小编做了三个小时的测试，测试场景是晚间，正常的使用强度，前1个小时从公司步行回家，中间1个小时打扫卫生，后1个小时在电脑前码字。从电量为100%开始，小编每隔一个小时观察手表的电量情况，第一个小时结束后，电量剩余100%，第二个小时结束后，电量剩余96%，第三个小时结束后，电量剩余91%，粗略来看续航表现还是不错的，同时也能看到，屏幕常显对手表的续航并没有产生明显的影响。

当然，如果你不喜欢屏幕全天候显示，也可以在设置中将这一功能关闭。

有了全天候显示的屏幕后，你随时随地抬起手腕就可以看到时间，不需要多余操作，和传统手表之间的差别进一步被抹平。另外，当小编在挤公交或地铁时抓住扶手，以前想看一眼时间还需要手动唤醒屏幕，很不方便，现在只需要瞟一眼就可以看到了。

还有就是，Apple Watch Series 5中，各类体能训练也是支持常亮状态的，即在进入“常显状态”后仍然能够显示体能训练的进度，只是屏幕变暗、刷新率变低了。像跑步、瑜伽、泳池游泳等运动项目中，以前每次看进度都要手动点亮屏幕，影响运动的节奏，Apple Watch Series 5对体能训练常亮状态的支持，就解决了这个问题。这个细节的考虑十分贴心。

总的来说，Apple Watch Series 5的这块全天候显示的屏幕能够让手表的整体体验上升一个台阶，不仅是看信息更方便了，对各类体验训练模式也带来了便利。

三、最好的陪伴是不让你察觉到我的存在，安心运动吧

Apple Watch这类智能穿戴设备诞生之初便有着辅助、促进以及记录用户运动的设计初衷，随着Apple Watch不断迭代，运动功能也在与日俱精，除了大家最熟悉的活动、锻炼、站立三个健身记录圆环，Apple Watch Series 5还支持跟测健走、跑步、骑行、游泳、瑜伽等所有常见运动形式，配合刚刚我们说到的全天候待命的显示屏，运动时想要查看状态，再也不必暂停进度或可以抬起手腕，随时了解自己的运动状态。

1、体能训练更加便捷

正如前文所说，与表盘常显相同的是运动状态常显也会动态调整帧数，去掉一些动态细节如秒针、毫秒计时等，抬腕亮屏时恢复。

同时Apple Watch Series 5支持50米防水，这也意味着你在游泳双臂划水时，可以很方便地看到自己的运动数据和状态。此外，进行常规运动或体能训练时，配合Apple Music与AirPods，可以给到用户“不打断，更沉浸”的运动体验，提高运动效率。

WatchOS 6还支持设定体能训练计划，配合iPhone上的健身记录App，可以记录较长时间内的健身记录及趋势，同时App会根据你过去90天的进度与过去365天的一些指标进行比对，比如动态卡路里、站立时长和锻炼时长等。如果检测到你在某方面的表现出现下降趋势，App会提供建议和指导，帮助你重新找到状态，重新回到正轨。

2、全新的指南针与升级的导航功能

可以看到，Apple Watch已经越来越专注运动健康领域，每一代都会在这一方面进行功能完善，今年最重要的升级则是加入了内置的指南针，这样用户在户外运动时，特别是野外徒步、登山，就可以更好的掌握方向了。

指南针功能以App的形式存在，需要手动下载，安装之后，就可以发现它不仅有罗盘，还可以显示你当前的朝向、斜度、高度、维度和经度等信息，十分直观。

其中高度信息是在Apple Watch Series 5中新加入的功能，这对于户外运动的用户而言非常有用，例如在登山的时候，就可以查看自己的高度，还有爬升的高度，距离等等，方便自己调整运动的计划。

▲Apple Watch Series 5有提醒说明若表带中带有磁性物质可能对指南针造成影响

指南针是一个特定场景下的基础功能，因此这里就无需多说了。IT之家小编要说的重点是，因为内置指南针的加入带来的体验升级。例如在更新的《地图》App中，现在用户可以直接在Apple Watch上看到自己的朝向了，体验和在iPhone上几乎一致。

指南针的功能以及高度信息的显示，最直接和高频的作用是可以帮助手表进行更精确的GPS定位导航，这样在实际使用的时候，也就能少走冤枉路了。

三、健康与安全功能：低频却重要，听力检测实用

在今年新品发布会介绍Apple Watch的环节中，苹果花了较长的篇幅来介绍Apple Watch的“救命”功能，还列举了来自消费者的几个案例做成了VCR短片。Apple Watch对于消费者健康和安全的检测确实让他成为很多人的拥趸。

今年，苹果加入了全球紧急电话呼救的功能。该功能主要针对Apple Watch蜂窝网络款，可以在可以让用户在全球150个国家和地区拨打当地的紧急服务电话。在以往Apple Watch中，紧急呼叫主要是依托iPhone进行拨打，但对于Apple Watch Series 5而言，它可以直接用手表拨打紧急电话，且无需激活蜂窝数据网络。

IT之家手上这款为Apple Watch Series 5蜂窝数据版，小编所在的地区目前还无法开通中国联通eSIM一号双终端业务（小编的卡为中国联通），当小编将Apple Watch Series 5绑定的iPhone关闭时，尝试使用手表拨打120，结果显示能够拨号，但无法打通。这说明，Apple Watch Series 5支持独立呼叫的功能，但是出于国内政策的原因目前尚且无法打通。

除了全球紧急呼救功能，今年Apple Watch Series 5还加入了两个比较实用的健康功能，分别是经期跟踪和听力健康。这两个功能都以App的形式内置于Apple Watch Series 5中。其中经期跟踪需要在iPhone上的“健康”App中设置经期跟踪，手表会记录月经周期并帮助女性用户了解自己的整体健康状况。配合Apple Watch Series 5上的经期跟踪App，用户可以直接从手腕上查看自己的月经周期，并记录月经和受孕情况的重要信息，手表还会再月经期和受孕期即将开始时提醒用户。当然，小编是男性用户，这一部分就无法具体体验了。



听力健康方面就比较简单了，Apple Watch Series 5可以通过麦克风来测试周围的音量水平，并且在分贝值上升到可能影响听力的等级时提醒用户。

具体来说，在Apple Watch Series 5中打开《噪音》App，主界面即可显示当前环境中的噪音分贝值，以及强弱等级。在Apple Watch Series 5中将噪音分为了“正常”和“强”两个等级，低于80分贝为“正常”，高于80分贝为“强”，而点击等级显示界面，可以看到关于不同分贝值对听力的具体影响，帮助用户随时参考。

小编认为这个功能对于特定人群应该是非常友好的，例如玩音乐、或者在厂房等环境下工作的人，可以提高他们保护听觉的意识。包括小编经常出差偶尔也会遇到一些嘈杂到让人心烦的环境，这时候看一看Apple Watch Series 5可以让自己明确知道：该采取措施堵住耳朵了！

四、WatchOS 6，这么说吧，个头不是问题，有智则能

watchOS现在来到了第六代，变化之大足以让你重新认识，不仅更新了更多更时尚更有趣更实用的表盘，还带来了非常多新特性。

海量而生动的表盘一直是watchOS的优势，此次watchOS 6又带来了更多好看又好用的表盘，不仅美观时尚，还可以在表盘上添加很多功能，比如天气、温度、心率、待办事项、音量、运动状态等等，只有你想不到，用得到时一定找得到，或者你也可以自定义每个区域的功能。当然，你也可以选择纯粹用来看时间，说到时间，报时方式也有了更多花样，你可以设置整点震动悄悄提醒你，也可以设置提示音，当然报时也并非局限在整点，双指按住表盘，即可报出当前时间。

这一次，Siri也变得更聪明了，不再只会说“我找到了以下内容”，可以帮你打开应用、查找内容、计算数字，而且学会了听歌识曲，你可以抬起手腕问Siri这是什么歌，当然，记得联网，服务由SHAZAM提供支持。

watchOS 6最让人惊喜的一点是Apple Watch安装应用可以更少地依赖iPhone，App Store来到了你的手腕上，不需要iPhone，通过Siri语音查找、App Store首页推荐等方式安装应用，比如有声读物、语音备忘录和计算器，以及更多待你去发现的App，都可以直接在Apple Watch上直接完成安装。

除了表盘的例行更新，watchOS 6带来了多项更新，更聪明的Siri，独立的App Store，仿佛在对iPhone说“没有你我也能过的不错”，Apple Watch能做的事情越来越多，说不定未来某一代可以不用依附于iPhone而独立使用。

五、续航：依然一天一充的水平

在上文介绍Apple Watch Series 5的全天候显示屏时，IT之家小编已经大致测试了它的续航能力，屏幕常亮对于手表的续航并不会产生太大的影响。那么Apple Watch Series 5的续航水平究竟怎样呢？

由于IT之家小编拿到Apple Watch Series 5后主要是做评测，所以手表戴在手上时不时需要点亮屏幕来测试一些功能，例如指南针、心率、室内跑步等等。当然，由于大部分时间是坐在电脑前码字，所以测试之外使用手表的频次也不算太高。当然码字累的时候也会瞎把玩把玩，换换表盘之类的。傍晚下班的路上，小编会做一个短跑的体能测试，持续时间大约15分钟。这样晚间到家时，Apple Watch Series 5大约剩余电量50%。小编的使用强度只是供大家做参考，当然，通常情况下Apple Watch Series 5还是需要一天一充的。

六、总结：越来越像全面而贴心的健康管家

Apple Watch Series 5相较于上一代属于小改款，硬件上核心的升级还是全天候显示屏的加入，指南针功能以及钛金属和精密陶瓷的款式，对于Apple Watch Series 4用户而言，如果你不是运动健身达人，特别是不经常做户外运动，并且对智能手表屏幕常显没有需求的话，IT之家小编认为Apple Watch Series 5大可不必升级。当然，预算充沛、追求最新款式设备的用户除外。

对于Apple Watch Series 4代以前的用户来说，Apple Watch Series 5是值得升级的，毕竟Apple Watch Series 4在相较于前代已经有了较大提升，而Apple Watch Series 5在此基础上对产品的软硬件都作了丰富完善，错过了Apple Watch Series 4，不升级今年的Apple Watch Series 5还等什么呢？

运动、健康，已经成为Apple Watch的关键词，苹果正在精准地朝着这个方向进行深挖，不断细分它的应用场景。其实运动最终的落脚点也是“健康”，所以Apple Watch正越来越成为用户合格的健康管家。而Apple Watch Series 5在目前的技术水平上已经尽善尽美，基本上能够胜任这个角色。下一步，就是尽力做到全面了。

你可以想象，未来的Apple Watch将不仅局限于心率、听力、健身检测等，而是能够帮助你管理身体方方面面的健康状况，例如血压、脑健康等等，同时支持所有的体能训练项目，判别所有的危险环境……那个时候，它将会成为你最离不开的设备……

当然，在那之前，也还有很多问题待解，首先要解决的就是一天一充的问题~另外，Apple Watch想要真正成为全面而贴心的健康管家，也不得不直面异国本地化的问题，在这一方面的沟通、协作和平衡，对于Apple Watch而言其实也有一段路要走。当然，这其实也是整个行业需要共同解决的问题。



