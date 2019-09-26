内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

阿里云发布POLARDB BOX高性能一体机，全面兼容Oracle数据库

2019-9-26 13:46:12来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月26日消息 在2019杭州云栖大会上，阿里云宣布正式推出高性能数据库一体机——POLARDB BOX，用户部署在自有数据中心即可享受云数据库的便捷体验，同时还为Oracle等传统数据库用户提供一键迁移功能，更适合政企、交通、航运、金融等行业。

发布会现场，POLARDB BOX实现了对航空App“飞常准”25亿全球航班4D数据的毫秒级数据查询，如果这些数据按每条1厘米的宽度，加起来能绕地球4周。在过去，这些3D空间+时间的数据需要不同系统协同调度才能完成实时呈现，而通过POLARDB BOX特有的Ganos时空SQL引擎即可一步到位，避免跨多个系统带来的复杂操作。

此外，POLARDB BOX一体机还具备三大亮点，满足企业在数字时代海量的数据存储需求：

  • 极致性能，最大支持1152 vCPU、9TB内存、118TB SSD有效存储空间；

  • 开放OpenAPI接口，可与私有云平台无缝对接；

  • 无锁备份能力，10TB本地备份及恢复仅需10秒。

POLARDB是阿里云在2018年推出的商用云原生数据库，价格为传统数据库的1/6，具备快速弹性能力、超大规格、超高可靠性。目前，已有约40万个数据库迁移到阿里云上，涵盖金融、电信、制造、物流等领域的龙头企业。

据悉，与传统数据库不断下降的营收相比，云数据库正在积极地快速增长。到2022年，预计有3/4的数据库天然部署或迁移到云上。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：阿里云数据库

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有