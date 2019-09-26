Oculus Connect新招连连：手部识别、PC串流，荣誉勋章VR游戏

Facebook北京时间今天凌晨在加州圣何塞举办了一场Oculus Connect开发者大会，集中展示了VR业界另一极在让虚拟世界变得更具沉浸性作出的新努力。今年5月，Facebook刚刚发布了自己的Oculus Quest VR一体机，算是赶上了一年半之前就已经进军无线化的HTC Vive，现在Oculus需要更多可以体现自己独有优势的东西，同时也要跟进一些对手开出的议题。

新交互：手部动作追踪

在VR里做手部动作追踪，抛弃物理模拟手柄一直都是VR的终极梦想，但除了Leap Motion（还有Intel）之外似乎过去都还没有人真的把手部识别带入VR，至少在最豪华的VR体验里，交互手段仍然在以手柄为主。

现在，扎克伯格在主题演讲里表示，将于明年年初推送更新给Oculus Quest一体机，赋予它手部动作追踪的能力。新功能将会使用Quest内建的前方摄像头来确定双手位置，判断手部的移动，由于只是在算法上升级到基于深度学习和模型式追踪，用户并不需要为Quest添加新的硬件，只需要升级系统软件就能享受这种更加自然的交互手段。

Facebook打算先把手部动作追踪作为一个消费者自主选择是否参与的实验性功能，并且在SDK里为开发者提供与之相关的开发工具，方便在现有内容基础上追加新交互手段的适配代码，或者是围绕它创作新内容。

新桥梁：Oculus Link串流

在今年的ChinaJoy上，HTC Vive公布了自己的Viveport串流功能，让Focus一体机也能通过官方手段享受PC VR上最顶级的平台限定内容。Oculus Link基本上就是这个功能的Oculus版本，把Quest“升级”成Rift（扎克伯格演讲原话）。

但是和HTC Vive不太一样的地方在于，Oculus用的是有线连接方式，它需要一根USB-C线缆和PC保持连接才能通过Oculus Link玩PC VR上的游戏。Vive Focus的场合，HTC用的是5GHz WiFi串流，保持了一体机的无线化体验。Oculus Quest这种做法好处则是兼顾了设备充电，只能说各有利弊吧。

Quest现在看上去越来越像Oculus的旗舰定位产品了，无论实验性功能，还是推出后在市场上的迅速走俏，都让它获得了在Facebook VR分部里较高的地位。扎克伯格表示，Oculus Quest“造多少就能卖多少”。短短四个月时间，它的销售额就已经占到Oculus三年时间里整个品牌销售额的20%，也难怪Facebook要继续让Oculus Quest增值。

新游戏：荣誉勋章复活

史蒂文·斯皮尔伯格和VR缘分真的不浅，去年《头号玩家》电影眼球赚到，现在又回来搞游戏。负责内容的Mike Verdu在Oculus Connect上称，《荣誉勋章》系列的新作《MOH: Above and Beyond》将由Respawn操刀，作为和Oculus VR的合作项目，在2020年发售。

MOH系列最初三作也是由斯皮尔伯格执笔剧本，这个二战题材的系列在2000年交接之际还是非常受大家欢迎的，不过自2012年的Warfighter之后就再无新作。现在Respawn把它复活，还一回来就是VR形态，大导演肯定和VR颇有缘分。

根据Oculus Connect上展示的宣传片看，这个VR荣誉勋章新作能真实还原二战时期武器双手换弹的第一人称视角动作，而不是你在传统游戏里习惯的那样一键换弹，每个游戏中的动作都需要玩家做近似于现实中武器和环境交互操作的手部动作，所以体力消耗绝对够大。另外，由于VR视角的原因，近距离巷战的画面看着还有点点让人产生幽闭恐惧症的感觉。

新社交：VR的未来愿景

在Oculus Connect上，Facebook宣布将在Oculus VR里整合Facebook的社交功能，这与HTC Vive今年设想的VR未来不谋而合，看来大家都统一认为VR发展的未来立足点会在于虚拟空间里的拟真社交，而Facebook还觉得，VR还能成为一个新形态主流计算平台，所以一定要投入社交的力量，甚至扎克伯格本人都要直接介入这个功能的开发。

目前看来，Oculus的社交化现在是个三步走的计划：1、聊天工具加入，Oculus的用户将能在设备内外互相发送消息沟通；2、组织和参与活动；在VR空间里举办聚会，分享信息召集朋友参加，现在VR聚会的玩法在vtuber界见到过；3、Oculus和Facebook整合，让Oculus能直接发布新内容到Facebook时间轴，鼓励玩家分享他们在Oculus VR系统中的体验。

这是Facebook相较于HTC Vive的天然优势，也无怪乎他们要把Oculus包装成VR社交的首选。不过社交终究还是要人来做，装机量才是保证社交的基础，今年先看看Oculus Quest能不能卖到100万部吧。