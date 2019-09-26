2019款福特金牛座SYNC+系统的酸爽，要开过的人才知道

1986年福特第一次用流线型设计风格打入主流家庭市场，起名Taurus金牛座，历经数代更新后在2015年开启入华征程。金牛座Taurus顾名思义，是黄道十二宫的第二宫，夯实稳重，能一秒进入状态，顺带拯救世界。

这不是开玩笑，金牛座作为福特历史上第四悠久，销售寿命最长的车型，在90年代初曾经多次在北美蝉联销量冠军，即便有过短暂的停产，也会短时间内奇迹般回场，完成新一轮的反杀。传说中的百炼成钢，千炼成金牛，大概就是这个意思。

高端有林肯，运动有野马，定位主流消费的福特品牌让2019年发布的全新金牛座首发那一刻开始便呈现出了进攻性的营销姿态，48期0利率，官方指导价288900元封顶，实际成交价一片看好。

但卖得便宜不是重点，重点是车载系统。在今年的战略发布会、线下体验会以及新车发布会上，福特无时无刻不在强调全新SYNC+系统的重要性，颇有一些软件企业宣传的味道。2019新款金牛座首次搭载了福特与百度联手设计的SYNC+系统，同时也是第一款国际汽车品牌与互联网企业的深度合作。

将车载系统、车联网摆上台面，把原本的短板瞬间翻转成长处，2019款福特金牛座显得很有自信，同时也引起了我们对金牛座车载系统的好奇。

“会跳舞的大象”

长安福特全国销售服务机构总裁杨嵩在给福特SYNC+智行信息娱乐系统背书的时候，用了“会跳舞的大象”作为形容，意思是在新系统的加持下，新车完全能做到彻底改变公众的认知。

新款福特金牛座中控采用了一款12.8英寸大屏，也因为这竖置中控屏幕，设计团队尽可能减少了物理按钮和表盘数量，并把关键信息集中在上半部分显示，下半部分用于功能、信息娱乐交互的切换。而推动这款屏幕运作的，正是福特SYNC+系统。

与国外车型的SYNC3不同，福特SYNC+不是任何版本SYNC的升级迭代，它天生就是一条独立分支，专门针对中国本土研发和定制，天生符合中文和国人操作习惯，换而言之，老外们玩SYNC3，中国人有定制化的SYNC+。

SYNC+能做到的事情很多，语音识别，智能导航，涵盖QQ音乐、乐听头条、喜马拉雅、爱奇艺等娱乐化平台，与手机账号互通，智能管家互联以及OTA升级。

在表面看起来是一套智能手机系统操作逻辑下，是一套严谨的安全套路。虽然系统中整合了不同互联网服务商的功能，但没有一个功能是基于APP形式存在。是的，在SYNC+中没有任何一个扩展应用，所有功能实现全部基于系统原生，每一次新功能必须通过OTA升级，因此也不要指望可以手动扩充应用。

封闭的原生系统让金牛座SYNC+运作十分顺畅，界面切换与功能响应都不会让你感到心慌，同时地图也会在开启导航后投影至仪表板的液晶屏幕上，确保用眼睛余光就能判断出下一个路口的行径路线。

SYNC+系统的完整度也不仅限于车载系统上。在登陆车载系统之前，需要通过手机福特派APP登陆，确保手机端账户与车辆互通，也就是常说的FordPass人车远程互联。

这意味着，即使远离车辆，也能够通过手机实时查询到金牛座的车辆状态、停车位置、车载热点剩余流量、使用说明，甚至是车辆保养服务。透过手机屏幕，就能轻松解决围绕金牛座的大部分问题。

当然，福特派APP也顺带解决了出行规划，在手机中搜索目的地，点击下方同步至车载导航，中控屏就会即刻弹出导航信息，等待确认，做到真正的步行与驾驶导航无缝切换。

带着小聪明的SYNC+

解决了出行的第一步，接下来行驶过程中才是金牛座SYNC+真正的职能所在。由于12.8英寸中控屏物理按钮已经减少到最低，就算屏幕再大，指望驾驶过程中低头戳屏幕几乎不大可能，智能语音控制才是最理想的选择。

召唤福特语音助手的方式很简单，说出“你好，福特”即可实现。无论是正常语速还是夹杂着方言版普通话的着急语速，SYNC+都能准确的做出判断。

举个例子，你想找到最近的加油站，那么请直接说出“你好福特带我到最近的加油站”。是的，可以不停顿给SYNC+喘口气，只需要一口气毫无保留的将想法说出，无论处在任何界面，SYNC+都会直接跳转到地图导航页面，这也恰好体现出了整体化系统的优势。

更厉害的是，你还可以让语音命令变得更复杂一些。例如，说出“你好福特带我去最近的加油站并到人民广场”，对，说是一口气说完的那种。SYNC+地图也能够轻松在路线沿线寻早最近的加油站，并提供绕路方案。

事实上，也并不是任何时候都需要说出“你好，福特”的关键词，免唤醒设计完全可以在SYNC+响应之后下一秒，念出想要选择的内容。SYNC+可以做到直接读取当前屏幕的所有文字信息，并通过语音控制替代手指点击屏幕。

例如在选择附近加油站、餐馆列表中，你可以直接念出餐馆名字，亦或者说出需要沿途经过的第几个加油站，SYNC+就能直接作出响应。

这样的语音控制并非停留在地址查询层面。即使是在信号不好、离线状态下，福特SYNC+也仍然能识别出超过500条语音控制指令，在音乐界面上播放、暂停音乐，在设置界面进入相关选项，放大地图、切换昼夜模式，寻找附近停车场，SYNC+都很舒服的做出响应。

SYNC+语音和人工智能可以理解成是建立在百度智能语音助手上的升级。有些时候，甚至可以按到语音卖萌的另一面，例如在要求将导航地图从3D切换成2D的时候，笔者指令表达不够明确，SYNC+就会调皮的来一句“你切换一个试试”。

在平时的闲（tiao）聊（xi）中，SYNC+语音智能助手也体现出了浓浓的互联网味道，它可以给你说段子，相互吐槽，也会尽力理解你的想法。也许是完全封闭系统的缘故，SYNC+的语音交流在体感上比手机智能助手交流还要顺畅一些。

点个外卖吧

你以为这就结束了？No，No，整合了百度的互联网服务研发能力，SYNC+打从一开始就开启了高阶模式。大屏幕播放视频、音乐如果都是车载娱乐信息的基本盘，那么一站式生活服务可就是高阶技能了。

废话不说，让我们直接上实操。SYNC+内直接内置了美团外卖，通过语音控制或者滑块进入外卖页面，搜索想吃的食物，这里选择了奶茶。

同样，直接语音念出屏幕中出现的奶茶店名称，以及奶茶名字，SYNC+就会自动将奶茶添加到购物车列表中。当然，语音输入也并非任何时候都好用，例如界面中添加份数是个加号，通过语音是念不出来的。当然，具体的配送地点仍需要自己填写，换而言之，可以在车里提前订好抵达公司的早餐，送回家的水果，功能就在这里，任凭发挥。

在付款时，SYNC+仍然会弹出二维码支付页面，需要手机扫码支付完成最后一步。由于账号绑定的缘故，订单内容也会一并同步到手机上，方便查看。

最让人开心的是，20分钟左右，美团外卖小哥就准确找到了笔者的停车位置，帮助笔者达成了人生中第一笔移动外卖的成就。

订外卖也仅仅是SYNC+生活服务中的一部分，在SYNC+的服务列表中，还可以查询附近影院电影票，选座，支付。亦或者与停车场匹配实现无感支付停车。甚至，航班、火车票、酒店查询也一并包含在SYNC+的服务中，只不过并不是所有服务内容都支持扫码支付。

此外SYNC+还支持超过180款智能家居互联，覆盖灯光、空调、插座、窗帘、空气进化器、扫地机器人等家电。

向中国化智能再进一步

事实上SYNC+系统并不是2019款福特金牛座的唯一，与SYNC+同时出现，Co-Pilot360智行驾驶辅助系统表现也同样突出。这是一套包含了360度全景影像可视系统、ACC全速智能自适应巡航控制、LC智能领航辅助系统、APA主动泊车辅助系统、AEB智能感应制动保护系统（带行人识别功能）、PIB碰撞后制动等多项科技的智能辅助系统，已经达到了自动驾驶Level 2的水准。

在搭配上2.0L EcoBoost双涡流涡轮增压发动机的基础上，福特金牛座还追加了8速手自一体变速箱，配合前麦弗逊式独立悬架，后多连杆式独立悬架组合，E-Shifter旋钮式电子换挡器。这也是当前福特给予主流家用轿车的最高配。

正如开头所言，新款福特金牛座将精力集中在了车载系统的全面升级，与中国互联网结合制造全新的SYNC+系统只是开始，随着OTA的不断升级，SYNC+的设计和功能会不断进化，最终与传统机械按钮内饰那般，更容易匹配国人的使用习惯，而这也正式SYNC+系统设计的初衷。

从2017年投入研发，到年初宣布实装，再到正式量产，福特SYNC+系统进化史并不算长。即便如此，在一番体验之后SYNC+的表现依然可圈可点。如同只有亲自开过福特金牛座车主才会切身体会，在沉稳外表下被各种高科技包围座舱的那种酸爽，是值得久久回味的。