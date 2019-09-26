华为Mate 30 Pro摄像头DxOMark详评：121分是怎么来的

IT之家9月26日消息 今天，DxOMark公布了华为Mate 30 Pro手机拍照评分，华为Mate 30 Pro手机以121分的得分登顶DxOMark榜首。

以下为DxOMark网站给出的详评：

Mate 30 Pro是中国制造商华为最新的旗舰智能手机，配备6.53英寸OLED显示屏，4,500毫安电池和华为的全新麒麟990芯片组。

其后置摄像头共有四个模块，包括一个ToF传感器，用于改善散景模式下的三维深度感应。在纸面上，Mate 30 Pro主摄像头的硬件规格与去年的P30 Pro机型相同：搭载一个4000万象素Quad-Bayer传感器和一个f/1.7镜头，但是它没有P30 Pro的5倍远摄镜头，而是使用一个3倍远摄模块，非常类似于P30（非Pro）配置。但是超广角镜头是全新的，其18毫米等效焦距远非我们见过最宽广的超广角镜头，但它配备了1/1.54英寸传感器，快速的f/1.8镜头，以及不同寻常的3：2宽高比。

在软件方面，这款新的华为手机配备了处理能力更强大的麒麟芯片组，并采用新的AI-RAW算法，使用人工智能优化从Quad-Bayer传感器模式到彩色图像输出的去马赛克处理，以及RAW的降噪。变焦时，该系统可以在RAW下创建一个超分辨率模型，以获得更好的纹理和细节。请继续阅读本文，以便在我们的完整摄像头评测中了解新的硬件和软件如何协同工作。

主要摄像头规格：

四摄像配置，包括一个ToF传感器

主摄像头：4000万像素1/1.7英寸传感器，f/1.6镜头，27毫米（等效），光学影像防抖（OIS），相位检测自动对焦（PDAF）

超广角摄像头：4000万像素1/1.54英寸传感器，f/1.8镜头，18毫米（等效），相位检测自动对焦（PDAF）

长焦摄像头：800万像素1/4英寸传感器，f/2.4镜头，80毫米（等效），光学影像防抖（OIS），相位检测自动对焦（PDAF）

ToF 3D深度感应摄像头

双LED闪光灯

4K视频，2160p/60fps（默认2160p/30fps）

测试摘要

华为Mate 30 Pro在DXOMARK Camera测试中的总体得分为121分，成为我们智能手机摄像头排行榜的新状元。这一新记录主要归功于其令人惊艳的照片得分（131分），比之前的领先者三星Galaxy Note 10+ 5G高出整整五分。

Mate 30 Pro在几乎所有静止图像测试项目中均能拍出出色的效果，而且在纹理和噪点方面的表现更是耀眼。该华为手机也在每个属性中分别获得最高分，其表现非常不同凡响——毕竟无噪点的图像通常意味着细节的损失，反之亦然，但是Mate 30 Pro摄像头竟然能够在这两个属性之间取得完美的平衡，在几乎所有条件下都能拍出良好的纹理和细节，同时保持非常低的噪点水平，只有在非常微弱的光线下才能真正看到噪点。

新的华为手机在曝光和色彩方面的表现也相当出色：其图像在低光下提供了良好的曝光度，其宽广的动态范围也可以在难处理的高对比度场景中为阴影区域和高光位提供良好的细节。P30 Pro的色彩表现有点弱，但Mate 30 Pro的色彩显然更加饱和，白平衡更稳定，仅会偶尔出现一些轻微的色偏。

▲Mate 30 Pro的图像呈现了良好的曝光、色彩和噪点，即使在低光下也是如此。

此外，该被测手机在我们新的夜间摄影的低光项目中也拿下了最高分。在强制开启闪光灯的情况下，它的表现非常好，在自动闪光模式下，它通常可以选择最适合场景的方法，巧妙地在启用闪光灯和仅使用环境光之间切换；而在禁用闪光灯的情况下，它的表现也很好。在所有情况下，噪点都不多，但是我们在某些测试场景中观察到了不自然的高饱和度和轻微的图像锐度损失。

新的Mate配备了较为传统的3倍长焦摄像头，而不是仰赖P30 Pro的5倍折叠式镜头，但是，由于它采用新的Super-RAW格式，其算法在中短距变焦时所记录的细节实际上要比P30 Pro更好，仅在远距变焦时，其表现才比不上P系列旗舰产品更为复杂的镜头结构。总体而言，Mate 30 Pro堪为最好的变焦手机之一。

散景模拟结果呈现了出色的深度估计和细节，但是图像可能会略欠饱和度，此外，我们还注意到图像的动态范围不大。专用的广角摄像头在大多数情况下都可以拍出良好的图像质量，但有一个严重的缺陷：在18毫米处，该华为手机的视场比某些竞品要窄得多，这意味着它能够摄入的场景比诸如搭载等效12毫米镜头的最新三星Galaxy等高端机型要小。

▲该广角摄像头摄入的视场相对较窄，但可以提供非常好的图像质量。

▲散景图像呈现了非常好的深度估计。

Mate 30 Pro的视频得分为100分，在此领域无法取代目前排名第一的Galaxy Note 10+ 5G，但其分数仅比冠军少一分。默认情况下，它会拍摄4K影片，可获得出色的纹理，并且直到光线条件变得非常昏暗时，它的噪点都不多；甚至在非常弱的光线下，其测标曝光效果也还是很好，即使缺少HDR，其照片仍具有良好的阴影和高光位细节。自动对焦和防抖功能也可以发挥很好的作用。Mate的自动对焦在所有情况下均可以稳定快速地工作，能够很好地跟踪运动中的被摄体，并且其防抖系统可以在边走边拍或静止手持摄像头拍摄时保持画面稳定。

Mate 30 Pro视频呈现了出色的纹理，噪点也不多，防抖系统的表现也很好。

照片评分说明

华为Mate 30 Pro的照片得分为131分，是迄今测试过的所有手机中最好的。我们在不同的照明条件下测试手机的静态摄影在几个方面的表现后，为每个测试项目进行评分并计算照片类别的总成绩。在本节中，我们将仔细研究这些测试项目的分数是怎么来的，并比较一些主要竞品的图像质量。

曝光与对比度（96）

华为Mate 30在大多数情况下（包括在低至1勒克斯的极低光下）都可提供准确的测标曝光，它的动态范围也相当宽广，能够在高对比度场景中同时捕捉阴影和高光位细节，因此取得了出色的曝光分数。然而，不同于最新的iPhone，Mate 30 Pro不会在图像预览中显示HDR效果，因此用户体验比苹果手机稍差了些。在下面的比较照片中，您可以看到，在这种难处理的场景中，Mate 30 Pro能够在拍摄主体的脸部和背景上都拍出良好的曝光度。反观P30 Pro则稍微使拍摄主体曝光不足，而三星手机的曝光则与Mate 30 Pro相似，但其对比度较低，图像看起来比较平淡。

▲华为Mate 30 Pro，拍摄对象与背景的曝光度都很好

▲华为P30 Pro，被摄体的曝光度稍微不足

▲三星Galaxy S10 5G，拍摄对象和背景的曝光度良好，对比度低

它的动态范围也非常好，比P30 Pro有所改善，如下面的样张所示。Mate 30 Pro在黑暗的前景区域和明亮的背景中都拍出了很好的细节；但是三星Galaxy S10 5G的动态范围明显更宽广，呈现了外面的蓝天，也为前景中的阴影呈现了更多的细节。

▲华为Mate 30 Pro，有些剪切纹理，但高光位和阴影细节很到位

▲华为P30 Pro，背景的剪切纹理比Mate 30 Pro更多

▲三星Galaxy S10 5G，本比较中最宽广的动态范围

色彩（88）

Mate 30 Pro在色彩方面得分也很高，与总分最高的Note 10+ 5G在此项得分相同。Mate图像输出的饱和度明显优于P30 Pro，改进了旧机型的主要缺点之一。Mate 30 Pro还解决了P30 Pro的白平衡和色偏问题，在色彩方面的整体表现明显更好。通常，它也可以很好地控制色彩渐晕，在极低光下仅稍微可见。我们偶尔会看到演色性有些偏黄/淡绿色，但这一问题并不严重。

在以下样张中，可以明显看出P30 Pro的饱和度差异。但是，S10 5G图像的饱和度甚至比Mate 30 Pro略高。

▲华为Mate 30 Pro，户外色彩，良好的饱和度

▲华为P30 Pro，略欠饱和度

▲三星Galaxy S10 5G，在本比较中呈现了最高的饱和度

▲华为Mate 30 Pro，不同照明条件下的色彩分析

自动对焦（100）

华为Mate 30 Pro的自动对焦在我们的实验室测试中的表现非常好。自动对焦非常快速，也能够可靠地重复实现准确的对焦。您可以在下面的比较图中看到，即使在低光下，对Mate 30 Pro散焦后，其自动对焦在短时间和长时间延迟后，也会始终立即锁定焦点。

▲华为Mate 30 Pro，低光（20勒克斯）下的自动对焦性能与竞品的比较

纹理（79）和噪点（81）

纹理/噪点平衡是Mate 30 Pro图像质量表现的真正亮点，因为它在这两个属性上均取创下了最高分的记录。这样的表现非常不同寻常，因为这两个测量值通常是负相关的。Mate 30 Pro不仅提供了迄今为止我们在智能手机上看到的最佳细节，而且还保留了良好的精细纹理，没有过度锐化的问题和振铃效应；此外，它还可以很好地控制图像噪点。在高光和室内条件下几乎看不到噪点，只有在5勒克斯或更低的亮度下，噪点才会变得稍微明显些。

▲华为Mate 30 Pro，噪点比较

在这些比较样张中，您可以看到Mate 30 Pro的图像比P30 Pro和Galaxy S10 5G更加清晰，在建筑物背景上也呈现了更多的精细细节和纹理。

尽管Mate 30 Pro的整体细节非常出色，但是有时在面部细节勾勒方面存在一些问题。在这些照片中，它使被摄对象的面部皮肤变得模糊，从而导致雀斑变得粗大而不自然；在P30 Pro上，这种效果显然不那么明显。但是，Mate 30 Pro可以很好地勾勒头发和其他细节。

伪像（84）

Mate 30 Pro在此项目中得分很高，一般而言，它的伪像受到很好的控制。我们对偶尔出现的耀斑和某些混叠伪像等问题（包括摩尔纹）扣了一些分数，但是，所有这些问题都不是非常令人反感。

变焦（91）

Mate 30 Pro没有搭载P30 Pro的5倍光学长焦摄像头，而是使用与标配P30非常相似的3倍远摄解决方案。尽管如此，该光学长焦摄像头与新的AI-RAW算法相结合仍可在中远距离上获得良好的变焦效果。在下面的照片中，您可以看到Mate 30 Pro在中等距离上拍摄到的细节甚至比P30 Pro更到位，这是因为它在此摄距内可以完全仰赖专用的长焦摄像头，而P30 Pro则仰赖其视场融合算法，仅会在5倍变焦倍率下充分利用其长焦摄像头。

但在长变焦距离上，这种情况却逆转了：P30 Pro的5倍远摄镜头可以拍出比Mate 30 Pro更到位的细节；但话说回来，后者的细节勾勒仍然非常好，甚至比三星Galaxy S10 5G更好。Mate 30 Pro的演色性和HDR处理也优于其他竞品。

值得注意的是，在Mate 30 Pro上使用变焦时，我们观察到了一些成像不一致的地方：照片一小部分的细节明显变少。目前尚不清楚到底是什么缘故导致了此问题，它似乎会在某些场景中发生，在其他场景中则不会发生，但是没有明确的模式。

我们还注意到，其主摄像头和长焦摄像头之间的转换非常突兀，并且在预览图像中比在iPhone 11 Pro上更为明显，反观iPhone 11 Pro非常平稳地处理了转换摄像头的问题。

散景（70）



Mate 30 Pro在人像模式下不会使用长焦摄像头进行拍摄，因为它的焦距在某些情况下（尤其是在室内）可能会太长。相反地，它会使用其主摄像头、ToF传感器和超分辨率算法来增强细节，其效果很好，但是会给皮肤纹理带来一些问题：在下面的样张中，您可以看到沿着对象前额的大片剪切纹理区域边缘出现了一些圆形线条。

不过，它的深度估计极好，诸如头发等精细细节尤其得到了改善。当摄像头检测到素色背景（例如蓝天）时，它不会尝试模糊被摄对象周围的区域，以免意外地使头发或其他细节变得模糊，并且整体上还能创造出相当自然的效果，更接近您在数码单反相机上看到的外观，而非您在大多数智能手机上看到的样子。

我们观察到Mate 30 Pro的某些图像缺乏饱和度，有时动态范围略小，在下面的样张中，模特的头发上也出现了一些色彩伪像，但是Mate 30 Pro在此测试项目中的总体表现很好，取得了不错的成绩。

在下面的实验室场景中也可以见识到Mate 30 Pro出色的深度估计。与P30 Pro和S10 5G相比，新的华为手机在区分前景元素和背景方面的表现明显更好。

广角（34）

Mate 30 Pro能够使用其专用的广角摄像头呈现良好的图像质量，即使在室内拍摄时，也可以呈现良好的测标曝光、大致不错的色彩和到位的细节。我们只会偶尔发现粉红色色偏和画面剪切纹理区域附近的色调偏移。大多数伪像通常都可以得到很好的控制，但是我们的测试人员在靠近画面边缘的脸上观察到了一些摩尔纹和变形的问题。

Mate 30 Pro在广角拍摄方面的最大缺点是，其最小焦距仅为18毫米，因此视场窄了些。这有助于防止许多伪像的出现，包括畸变和角落锐度略失的问题，但这也意味着，尽管Mate 30 Pro在18毫米的分辨率下提供了很好的图像质量，但您根本无法像其他竞品那样将尽可能多的场景挤入画面中。该华为手机的广角摄像头还使用了对于智能手机而言非常不同寻常的3：2宽高比。您可以在下面的示例场景中看到其视场差异：P30 Pro，尤其是S10 5G能够摄入更宽广的视角。

▲华为Mate 30 Pro，18毫米

▲华为P30 Pro，16毫米

▲三星Galaxy S10 5G，12毫米

下面的一系列样张中，我们将P30 Pro和三星手机的焦距设置为Mate 30 Pro的18毫米（等效）。在这些情况下，Mate 30拍摄到的细节显然要比竞品更好：在其原始焦距上，它将细节勾勒得非常好，而其他两个手机则必须应用一些数字变焦，从而降低了两者捕捉到的细节水平。

夜间摄影（61）

Mate 30 Pro在这一测试项目中拿下了61分，在我们的数据库中拿下了该类别迄今为止的最佳成绩。该摄像头可在极低光下拍出良好的曝光度。夜晚的城市景观照片的曝光度往往很好，动态范围宽广，噪点水平也很低，这是该摄像头在低光下拍摄的主要优势之一。但是，在这些情况下，细节看起来有时会比较没那么清晰，如下图所示。它的色彩饱和度很高，即使在低光条件下也是如此，但这有时会产生稍微不自然的效果，例如下面图像右边缘的绿色区域。

Mate 30 Pro在自动闪光模式下采用了一种值得注意的闪光灯触发策略：当场景足够明亮时，闪光灯不会触发，摄像头仍然可以设法实现准确的测标曝光、低噪点水平和相当不错的细节。但是，在这些棘手的条件下，它可能会将非常精细的细节勾勒得稍微不自然，例如下图中左侧对象的头发。当光线条件太暗时，该摄像头会启动闪光灯，以提供良好的曝光度和面部细节，但是这会使很多背景变得曝光不足。总体而言，这是在几乎任何低光条件下拍出良好图像结果的明智策略。

▲华为Mate 30 Pro，自动闪光模式，无闪光灯

▲华为Mate 30 Pro，自动闪光模式，闪光灯触发

闪光灯开启时的拍摄结果也非常好：测标曝光效果良好、白平衡准确、细节清晰，几乎看不到噪点，但可以看到一些轻微的色彩渐晕，特别是在微弱的环境光下拍摄时更是如此，但晕影现象得到很好的校正，根本看不到晕影。同时，Mate 30 Pro将角落处的噪点水平保持在相当低的水平，其表现非常令人印象深刻，因为它必须提升角落处的亮度水平方能纠正晕影的问题。

该华为手机还带有专用的夜间模式，在拍摄风景场景时的表现相当好，噪点不多且测标曝光良好。但是，我们发现了一些色彩问题，例如它过度强调了绿色区域。拍摄人像时，对焦是一大问题，前景的被摄体经常失焦。在下面的照片中，P30 Pro的曝光比Mate 30 Pro更好，并且可以看到一些融合伪像（请看右边树上的叶子）。总体而言，Mate 30 Pro的夜间模式的表现不比自动闪光模式好，因此其夜间摄影得分无法为其加分。

▲华为Mate 30 Pro，夜间模式，融合伪像，曝光不足

▲华为P30 Pro，夜间模式，曝光不足

视频评分说明

华为Mate 30 Pro的整体视频得分为100分，成为了在我们数据库中拿下最佳得分的手机之一，仅次于本类别的最佳手机三星Galaxy Note 10+ 5G——仅差了一分。与照片分数一样，视频总体分数来自于该手机在下列测试项目中的表现与成绩：曝光（89）、色彩（90）、自动对焦（96）、纹理（75）、噪点（77）、伪像（78）、防抖（94）。

Mate 30 Pro在默认情况下以4K分辨率录制视频，它在视频纹理和噪点之间取得了迄今为止我们在此类别中看到的最佳平衡。在大多数情况下，它都能很好地勾勒细节和纹理，仅有在5勒克斯时，噪点才真正开始出现，反观在户外和典型的室内条件下，这种情况都得到了很好的控制。在室内和低光条件下拍摄时，我们有时会观察到一些红色色调的纹理伪像。

▲华为Mate30Pro，户外视频

▲华为P30Pro,户外视频

▲三星S10 5G，户外视频

▲视频边缘锐度比较

▲视频时间噪点比较

该华为手机不提供HDR录制功能，但由于在低至5勒克斯的光照水平下仍然具有良好的测标曝光，并且就算缺乏HDR，其动态范围也相当宽广，因此在视频曝光方面仍然是表现最佳的摄像头。它的色彩表现也不错，在大多数情况下都能呈现鲜艳的色调、良好的饱和度和大致令人满意的白平衡。我们仅在低光下才会看到一些轻微的色偏。此外，我们还注意到在户外拍摄时，白平衡有些不稳定。伪像通常受到良好控制，但室内视频中出现了一些色彩量化，蓝天中也有色调偏移。

▲华为Mate30Pro，户外视频

▲华为P30Pro,户外视频

▲三星S10 5G，户外视频

结论：新的挑战对象

华为Mate 30 Pro的DXOMARK Camera总体得分为121分，为智能手机摄像头性能立下了令人印象深刻的新标杆，成为2019年下半年诸多手机挑战的标的。新款Mate在摄像头方面没有任何真正的弱点，在几乎任何情况下都可以提供良好的静止图像和视频质量。它的照片质量总体上非常好，其纹理/噪点平衡非常出色，几乎在所有条件下都能够呈现出色的细节，同时还能将图像噪点保持在较低水平。Mate 30 Pro广角摄像头的视场相对较窄，这算是它可能会遭受批评的地方，但是其广角摄像头可提供良好的图像质量；此外，该摄像头也是散景和变焦的最佳选择之一。

在视频方面，华为Mate 30 Pro无法击败三星Galaxy Note 10+ 5G而夺下第一名宝座，尽管如此，它仍录制了我们所见过的最好的运动图像。因此对于任何想要拍出最佳图像并愿意为此付出高昂代价的用户来说，这都是一款值得推荐的手机。

照片优点

在大多数测试条件下，细节丰富

在大多数条件下，测标曝光正确

噪点控制得当

散景模式下的深度估计准确

近距和中距变焦照片中的细节到位

闪光灯开启和自动闪光模式下的曝光和白平衡的表现都很好

视频优点

曝光在大多数情况下都相当准确

室内和高光下的噪点控制得当，细节也很到位

鲜艳悦目的色彩

快速、准确而可重复的自动对焦

有效的防抖

照片不足

在一些条件下会出现轻微的白平衡色偏

在所有情况下都出现了一些混叠伪像

变焦时偶尔发生对焦和细节不稳定

广角摄像头的视场相对较窄

闪光灯关闭时，出现了严重的曝光和对焦不一致

视频不足