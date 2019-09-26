9.26福包精粹：《守望先锋》免费畅玩11天

福包消息，800淘气值88元购88VIP，免费开通中国移动/联通/电信防骚扰服务，28元购肯德基咖啡月卡等活动火热进行中，具体参与方法：点此下载辣品App最新版，立即领取福利！

• 《守望先锋》免费畅玩11天

今晚2点起，免费玩11天。

• 淘宝淘气值冲刺，邀好友助力享88元开通88VIP

原本需要淘气值1000分以上才能以88元/年的价格购买88VIP，现仅需淘气值800分以上即可。

• 高德地图攒票开奖，瓜分5000万红包

• 免费开通 | 中国移动/联通/电信防骚扰服务

• 28元购肯德基咖啡月卡，享受每天1元1杯咖啡

• 京东开学季瓜分百万奖学金，每周日提现至小金库

• 高德打车101全民打车节，打车笔笔返现

• 哈啰出行日，三周年单车/打车/顺风车/助力车红包派发中

送你10元哈啰顺风车新人券，点此领取

• 免费领取 | 亲测领取哈啰单车3张0.5元优惠券

• 免费领取 | 亲测领取哈啰单车3张0.5元优惠券

• 免费领取 | 哈啰打车15元优惠券包

• 京东PLUS会员新权益，每月领1张3元无门槛京东快递券

• 云闪付线上付款单单减，满5元随机立减最高99元（限商户）

• 腾讯微视瓜分十万年腾讯视频VIP会员，每人最高得29天

• 支付宝刷码乘公交9月抽奖活动，得5次0元公交乘车券

• 免费领 | 京东PLUS会员30张运费券

• 微博领权益副号，免费体验12个月移动和多号

• 云缴费 App 免费领5元无门槛话费券

云缴费：是由中国光大银行提供的便民缴费服务网站，大家可放心使用。

银行的羊毛是最好薅的，不用分享，不设门槛，真真大方。

• 免费领取 | 翼支付电信用户完成流量任务领10元红包

• 每周1次：工商银行 X 喜茶立减25元

• 苏宁易购99云钻兑换QQ音乐7天豪华绿钻

• 建行龙支付顺丰运费满12元立减6元

• 电信老用户：免费领12G~120G流量

• 京东Plus会员福利抽奖，100%中30天腾讯视频会员

福包领取方法：点此下载辣品App - 进入“福利”栏目 - 即可找到活动入口。



更多福利专享：

下载辣品App，上百个大福包、一元包邮和顶级品牌的内部优惠券让你：超省、超赚！

点击上图或点这里下载（自动识别各设备）。

支持：iPhone/iPad、安卓、Win10 UWP（桌面/手机）。

【广告】