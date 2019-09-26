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松下将发布新款Aeolia X空调，能自动清洁还防霉

2019-9-26 16:32:28来源：爱活网作者：弱鸡13责编：阿迷评论：

空调这种东西对居住在魔都的我们来说，一年四季都需要用到，所以就不是降温加热那么简单。近日，松下宣布将于11月发布Aeolia X系列空调，其中将在空调内部填充高浓度的Nanoe-X，并新增了内部清洁功能。

据了解，这次松下的Aeolia X系列空调，具备了最高浓度的Nanoe-X离子，通过在内部填充大量Nanoe-X离子，可以分解并减少附着在空调内部的机油。而通过降低油含量，就能减少粉尘等灰尘的附着，抑制了空调内部灰尘的产生。同时，该系列空调还具有防霉功能，可在不使用空调时将发霉的环境保持在适当的位置，并自动干燥空调内部并填充纳米X以抑制霉菌。

此外，Aeolia X系列空调还配备了一个“过滤器清洁机器人”，该机器人会在操作完成后自动清洁过滤器，将收集到的灰尘自动排放到室外，并将收集到的灰尘收集到集尘箱中。同时，该系列空调的AI功能也得到了提升，只需按下“AI舒适随机”按键，空调就能根据用户日常所喜爱的模式来不断学习，自动判断适合于房屋内的温度、湿度等，使舒适性和节能都有所提高。

这次，松下为Aeolia X系列准备了11种型号的空调，覆盖面积从10-50平米，售价约在260000日元到410000日元不等，约合人民币17211元到27140元。有兴趣的小伙伴可以关注一波。

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关键词：松下空调

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