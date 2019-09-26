中国投资方放弃投资JDI

日经新闻（Nikkei）今日援引多位知情人士的消息称，中国投资方已经放弃了投资日本显示面板制造商Japan Display Inc（JDI）的计划。

这些知情人士称，中国投资方已经通知JDI，搁浅之前的投资计划，不再向JDI提供任何财政援助。

JDI今年4月曾宣布，将从中国投资方和公司股东获得1170亿日元的注资。其中，中国投资方为嘉实基金（Harvest Fund）和台湾地区触控面板厂商宸鸿科技（TPK Holding），他们将通过购买股票和债券的形式对JDI投资800亿日元。

6月份，宸鸿科技宣布撤回投资计划。但JDI随后宣布，正在与香港对冲基金“绿洲管理”（Oasis Management）等其他投资者谈判，仍寻求高达800亿日元的资金。

而今日，据了解谈判进展的知情人士称，包括绿洲管理在内的、以嘉实基金为首的中国投资集团已经放弃了投资计划，这意味着中国投资方不再向JDI提供任何财政援助。据知情人士称，在原计划投入的800亿日元中，嘉实基金准备投资600亿日元。

作为iPhone手机屏幕的长期供应商，JDI早在2015年曾与苹果公司达成一项协议，在日本建立一家新工厂，为苹果的产品生产LCD面板。这是一个非常昂贵的项目，花费了JDI约15亿美元的资金。

但四年后的今天，苹果不断变化的命运使JDI陷入困境，并有可能结束其作为显示器技术领先者的长期地位。iPhone销量放缓，再加上新iPhone机型的激增，其中许多机型使用较新的OLED屏幕，使得JDI新工厂（只生产LCD屏幕）只能半负荷运转。

为此，今年1月就有报道称，苹果iPhone XR令人失望的表现正波及全球供应链，导致JDI正试图从中国投资者那里寻求资金援助。