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官方详解小米全面屏电视Pro 12nm芯片Amlogic T972

2019-9-26 16:50:13来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家9月26日消息 今日午间，小米电视官方详解小米全面屏电视Pro的12纳米制程工艺的电视芯片Amlogic T972；官方称它一共有四大“杀手锏”。

据了解，Amlogic T972芯片采用四核Cortex-A55架构，主频高达1.9GHz，相比上代主频为1.5GHz的T962性能提升了63%。同时Amlogic T972集成了约15亿个晶体管，约是上一代的3倍之多。图形方面，GPU从Mali 450升级至Mali-G31,支持最新的OpenGL ES 3.2和Vulkan 1.1 API。

Amlogic T972采用12nm Finfet（鳍式场效应）3D晶体管技术，相比上一代采用平面结构的28nm工艺制程的芯片能够大幅提升运行速率同时降低55%的功耗。

介绍称Amlogic T972支持8K (7680×4320) 10bit YUV4:2:0的高动态HDR格式视频解码；每个颜色通道的色彩级数从8bit的256级提高到了10bit的1024级，

此外，Amlogic T972芯片还内置第九代画质引擎，全面提升了小米全面屏电视Pro的显示效果。主要有Local Contrast像素级对比度、3D-LUT调色大师和3D-DNR+SNR降噪三个功能。

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关键词：小米电视小米全面屏电视Pro

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