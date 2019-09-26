美国一公司推出世界首款“订阅”电动汽车，预计2021年上市

9月26日消息，据国外媒体报道，美国电动汽车初创公司Canoo推出了世界首款仅供订阅的的电动汽车canoo，这意味着消费者永远买不到它。

Canoo公司的订阅概念是指，每月支付一定的费用就可获得汽车的使用权，而且没有固定的终止日期，这样可将客户从拥有汽车的负担中解放出来。该公司提供的订阅服务可能包括注册、维护、保险管理、充值等服务，这些服务都可以通过一款应用来实现。

canoo电动汽车是一款具有未来主义风格的厢式电动汽车，其设计挑战了传统汽车的外形和功能。这款车是一款完全重新设计的汽车，它消除了车辆空间的浪费，并为用户提供了特殊的实用功能。

通过利用电动汽车的架构，这款车消除了分隔，它看起来就像一个太空运输舱，可为乘客提供更宽敞的内部空间。

这款厢式电动汽车可以容纳7名乘客，其后排座椅更像是沙发而不是传统的、拥挤且被分割开来的汽车座椅，而其前排座位的灵感来自于中世纪的现代座椅。

Canoo公司在用户界面上也选择了一种极简主义的方法，它为订阅者提供了与智能家庭类似的体验。用户可以通过智能手机或平板电脑控制车内的非驾驶功能，比如导航、音乐和空调等，使体验更加个性化，同时也更直观和安全。

这款车使用了7个摄像头、5个雷达和12个超声波传感器，配备了先进的驾驶员辅助系统和驾驶员监控系统。这些传感器可以利用深度学习算法检测附近的物体和其他车辆，从而更好地保护司机和乘客。

该公司认为，未来这款车通过软件升级可以实现全自动驾驶，但目前它只支持“二级自动驾驶”，基本上相当于智能驾驶辅助系统。

这款汽车在电池充满电的情况下，续航里程可达250英里（约合402公里），在30分钟内可将电充至80%。

比较有趣的一点是，该公司声称，canoo电动汽车将成为“市场上第一款真正的线控汽车，它的方向盘和车轮之间没有硬件连接。换句话说，这款汽车通过电子信号即可完成转向需要。该公司表示，这将有助于自动驾驶，同时转向也更灵敏。

Canoo公司于2017年12月成立，总部位于加州，其目标是为未来的城市打造电动汽车。现在，它已经正式向世界展示了它的第一款电动汽车，这离它实现目标又近了一步。该公司声称，去年它成功筹集了10亿美元资金。

值得注意的是，Canoo公司仅用了19个月就完成了其首款车型的设计和建造，并通过一家合同制造商为其生产做准备。

对于一家新公司来说，将一款汽车大规模投产是极其困难的。Canoo公司现在将开始对这款车进行Beta测试，然后在今年年底将重点转向生产。该公司计划2021年在洛杉矶开始提供量产版以供订阅。